прогноз на матч Серии А, ставка за 2.12

«Лацио» встретится с «Кальяри» в рамках 10-го тура итальянской Серии А. Поединок пройдет 3 ноября и начнется в 22:45 по мск.

«Лацио»

Турнирное положение: Команда занимает лишь 12-е место в таблице Серии А, набрав 12 очков за 8 туров. «Лацио» отстает от зоны еврокубков на 3 балла, вся борьба еще впереди.

На своем поле команда выступает чуть лучше, чем в гостях. «Лацио» набрал 7 очков из 12-и возможных дома, занимая по этому показателю 9-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда сыграла вничью с «Пизой» (0:0), а до этого «Лацио» на своем поле одолел «Ювентус» со счетом 1:0, забив победный гол уже на 9-й минуте.

У команда продолжается беспроигрышная серия в чемпионате Италии, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период «Лацио» трижды сыграл вничью и дважды победил.

Не сыграют: Кансельери, Кастельанос, Деле-Баширу, Жиго, Ровелла, Тавареш (у всех — травмы).

Состояние команды: «Лацио» вроде бы и стабильно набирает очки в последнее время, но при этом очень часто играет вничью. Команде необходимо чаще побеждать.

В последних 5-и очных встречах «Лацио» непременно обыгрывал «Кальяри». Сможет ли команда вновь обыграть соперника в предстоящем матче? На своем поле «Лацио» будет пытаться доминировать.

«Кальяри»

Турнирное положение: После 9-и туров команда располагается на 14-й позиции в чемпионате Италии, набрав 9 очков. «Кальяри» опережает зону вылета на 4 пункта.

Интересно, что в гостях команда играет лучше, чем на своем поле. По результатам гостевых встреч «Кальяри» занимает 10-е место в лиге, набрав 5 очков из 12-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда проиграла «Сассуоло» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 65-й минуте. До этого «Кальяри» сыграл вничью с «Вероной» (2:2).

Команде не удается победить на протяжении 5-и последних матчей в Серии А. За этот отрезок «Кальяри» трижды проиграл и дважды сыграл вничью, пропустив 9 голов при 4-х забитых.

Не сыграют: Оберт (перебор желтых карточек), Белотти, Дейола, Пинтус и Рог (у всех — травмы).

Состояние команды: После довольно удачного старта «Кальяри» начал стремительно сбавлять обороты, теряя балл за баллом. Команда уже не так далека от зоны вылета.

Одна из проблем у «Кальяри» заключается в отсутствии результативного форварда, который способен взять игру на себя. У команды есть Андрея Белотти, но нападающий получил травму, не выходя на поле уже 4 матча подряд.

Статистика для ставок

«Лацио» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей

«Кальяри», напротив, не может победить на протяжении 5-и последних встреч

«Лацио» непременно обыгрывал «Кальяри» в 5-и последних очных матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Лацио» — 1.58, победа «Кальяри» — 6.00, ничья — за 3.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.00 и 1.82 соответственно.

Прогноз: «Лацио» начнет матч активно и победит в 1-м тайме.

2.12 Победа «Лацио» в 1-м тайме. Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Лацио» — «Кальяри» принесёт чистый выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: Победа «Лацио» в 1-м тайме за 2.12.

Прогноз: У «Кальяри» не самый удачный период. Команда не сможет взломать оборону соперника.

2.00 Индивидуальный тотал «Кальяри» 0.5 меньше. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Лацио» — «Кальяри» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Кальяри» 0.5 меньше за 2.00.