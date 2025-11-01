прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 3.25

1 ноября в 9-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Санкт-Паули» и «Боруссия» М. Начало игры — в 17:30 мск.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Пираты» пока не блещут результатами. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Санкт-Паули» в 8 матчах набрал лишь 7 зачетных баллов. В них команда отличилась 8 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Пираты» в серии пенальти одолели «Хоффенхайм».

До того команда потерпела поражение от «Айнтрахта» Фр (0:2). Да и поединок с «Хоффенхаймом» завершился коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Санкт-Паули» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пираты» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждает уже 6 матчей кряду.

Причем «Санкт-Паули» традиционно сложно противостоит «жеребятам». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается оторваться от опасной зоны.

«Боруссия» М

Турнирное положение: Гладбахцы нынешний чемпионат начали крайне слабо. Команда ныне пребывает на 18 строчке турнирной таблицы.

Причем «Боруссия» М набрала всего три зачетных балла. Команда в восьми стартовых поединках отличилась 6 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Гладбахцы сумели одолеть «Карлсруэ» (3:1).

До того команда была бита мощной «Баварии» (0:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Униона» (1:3).

При этом «Боруссия» М в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Робин Хак — травмирован. Йенс Кастроп — дисквалифицирован.

Состояние команды: Гладбахцы потенциально способны прибавить. «Жеребята» намерены как можно скорее выбраться из опасной зоны.

При этом «Боруссия» М не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает 2 гола за матч.

Команда ужасно выглядит в плане реализации. Да и лидер атак «жеребята» Харис Табакович настрелял 3 мяча в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Гладбахцы вполне способны найти бреши в ненадежной обороне соперника.

Статистика для ставок

«Боруссия» М до последней виктории уступила дважды кряду

Гладбахцы в среднем пропускают 2 мяча за матч

«Пираты» не побеждали в 6 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Санкт-Паули» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.78 и 2.10.

Прогноз: Гладбахцы намерены выбраться из опасной зоны, и наверняка активно понесутся в атаку.

Номинальные гости имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, к тому же уже два с половиной года не проигрывают «пиратам».

Ставка: Победа «Боруссии» М за 3.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.21