1 ноября в 9-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Санкт-Паули» и «Боруссия» М. Начало игры — в 17:30 мск.
«Санкт-Паули»
Турнирное положение: «Пираты» пока не блещут результатами. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Санкт-Паули» в 8 матчах набрал лишь 7 зачетных баллов. В них команда отличилась 8 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Пираты» в серии пенальти одолели «Хоффенхайм».
До того команда потерпела поражение от «Айнтрахта» Фр (0:2). Да и поединок с «Хоффенхаймом» завершился коллизией (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Санкт-Паули» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Пираты» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждает уже 6 матчей кряду.
Причем «Санкт-Паули» традиционно сложно противостоит «жеребятам». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается оторваться от опасной зоны.
«Боруссия» М
Турнирное положение: Гладбахцы нынешний чемпионат начали крайне слабо. Команда ныне пребывает на 18 строчке турнирной таблицы.
Причем «Боруссия» М набрала всего три зачетных балла. Команда в восьми стартовых поединках отличилась 6 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Гладбахцы сумели одолеть «Карлсруэ» (3:1).
До того команда была бита мощной «Баварии» (0:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Униона» (1:3).
При этом «Боруссия» М в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Робин Хак — травмирован. Йенс Кастроп — дисквалифицирован.
Состояние команды: Гладбахцы потенциально способны прибавить. «Жеребята» намерены как можно скорее выбраться из опасной зоны.
При этом «Боруссия» М не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает 2 гола за матч.
Команда ужасно выглядит в плане реализации. Да и лидер атак «жеребята» Харис Табакович настрелял 3 мяча в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Гладбахцы вполне способны найти бреши в ненадежной обороне соперника.
Статистика для ставок
- «Боруссия» М до последней виктории уступила дважды кряду
- Гладбахцы в среднем пропускают 2 мяча за матч
- «Пираты» не побеждали в 6 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Санкт-Паули» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.78 и 2.10.
Прогноз: Гладбахцы намерены выбраться из опасной зоны, и наверняка активно понесутся в атаку.
Номинальные гости имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, к тому же уже два с половиной года не проигрывают «пиратам».
Ставка: Победа «Боруссии» М за 3.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.21