1 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Вулверхэмптон». Начало игры — в 18:00 мск.
«Фулхэм»
Турнирное положение: «Дачники» выдал неудачный старт. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы АПЛ.
При этом «Фулхэм» в 9 матчах набрал лишь 8 зачетных баллов. В них команда отличилась 9 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Дачники» в серии пенальти переиграли «Уикомб».
До того команда потерпела поражение от «Ньюкасла» (1:2). Да и поединок с «Арсеналом» очков не принес (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Фулхэм» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: Сэмюэл Чуквуезе, Родриго Мунис, Имил Смит-Роу — травмированы.
Состояние команды: «Дачники» нынче крайне нестабильны. Команда уступила в 2 своих последних поединках.
Причем «Фулхэм» традиционно сложно противостоит «Вулверхэмптону». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается оторваться от опасной зоны.
«Вулверхэмптон»
Турнирное положение: «Волки» пытаются сохранить место в элите. Команда ныне пребывает на 20 строчке турнирной таблицы.
Причем «Вулверхэмптон» набрал лишь 2 очка в 9 турах. Команда в этих поединках отличилась всего 7 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» в перестрелке уступили «Челси» (3:4).
До того команда была бита «Бёрнли» (2:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Сандерленда» (0:2).
При этом «Вулверхэмптон» в 5 своих последних поединках добыл 2 ничьих. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Волки» нынче находятся на заметном спаде. Команда уступила в трех своих последних поединках.
При этом «Вулверхэмптон» не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает 2 гола за матч.
Команда не побеждает уже больше календарного месяца. Да и в плане реализации у «вулвз» имеются заметные сложности.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Волки» постараются зацепиться за очки в матче с нестабильным оппонентом.
Статистика для ставок
- «Волки» в среднем пропускают 2 мяча за матч
- «Фулхэм» в среднем забивает аккурат гол за матч
- «Вулверхэмптон» уступил в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 4.56.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.22 и 1.70.
Прогноз: «Фулхэм» способен прибавить в плане реализации, и наверняка сразу активно понесется в атаку.
Номинальные хозяева имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, да и оборона «вулвз» ошибается чересчур часто.
Ставка: Победа «Фулхэма» в 1 тайме за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.04