прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.38

1 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Вулверхэмптон». Начало игры — в 18:00 мск.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Дачники» выдал неудачный старт. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Фулхэм» в 9 матчах набрал лишь 8 зачетных баллов. В них команда отличилась 9 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Дачники» в серии пенальти переиграли «Уикомб».

До того команда потерпела поражение от «Ньюкасла» (1:2). Да и поединок с «Арсеналом» очков не принес (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Фулхэм» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: Сэмюэл Чуквуезе, Родриго Мунис, Имил Смит-Роу — травмированы.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Дачники» нынче крайне нестабильны. Команда уступила в 2 своих последних поединках.

Причем «Фулхэм» традиционно сложно противостоит «Вулверхэмптону». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается оторваться от опасной зоны.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Волки» пытаются сохранить место в элите. Команда ныне пребывает на 20 строчке турнирной таблицы.

Причем «Вулверхэмптон» набрал лишь 2 очка в 9 турах. Команда в этих поединках отличилась всего 7 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» в перестрелке уступили «Челси» (3:4).

До того команда была бита «Бёрнли» (2:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Сандерленда» (0:2).

При этом «Вулверхэмптон» в 5 своих последних поединках добыл 2 ничьих. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Волки» нынче находятся на заметном спаде. Команда уступила в трех своих последних поединках.

При этом «Вулверхэмптон» не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает 2 гола за матч.

Команда не побеждает уже больше календарного месяца. Да и в плане реализации у «вулвз» имеются заметные сложности.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Волки» постараются зацепиться за очки в матче с нестабильным оппонентом.

Статистика для ставок

«Волки» в среднем пропускают 2 мяча за матч

«Фулхэм» в среднем забивает аккурат гол за матч

«Вулверхэмптон» уступил в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 4.56.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.22 и 1.70.

Прогноз: «Фулхэм» способен прибавить в плане реализации, и наверняка сразу активно понесется в атаку.

Номинальные хозяева имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, да и оборона «вулвз» ошибается чересчур часто.

2.38 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Фулхэм» — «Вулверхэмптон» принесёт прибыль 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Победа «Фулхэма» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.

2.04 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч «Фулхэм» — «Вулверхэмптон» принесёт прибыль 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: Обе забьют за 2.04