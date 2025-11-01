прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.45

1 ноября в 9-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хайденхайм» и «Айнтрахт» Фр. Начало игры — в 17:30 мск.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Хайденхайм» обречен на битву за выживание. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Хайденхайм» в 8 матчах набрал лишь 4 зачетных балла. В них команда отличилась 7 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 0:1 она уступила «Гамбургу».

До того команда потерпела поражение от «Хоффенхайма» (1:3). А вот поединок с «Вердером» завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Хайденхайм» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Хайденхайм» нынче выглядит бледно. Команда уступила в двух своих последних поединках.

Причем «Хайденхайм» традиционно неудачно противостоит «Айнтрахту» Фр. В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается зацепиться за драгоценные очки.

«Айнтрахт» Фр

Турнирное положение: Франкфуртцы явно пободаются за выход в Лигу чемпионов. Команда ныне пребывает на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем «Айнтрахт» Фр на 4 очка отстает от искомой 4 позиции. Команда в восьми стартовых поединках отличилась 21 забитым мячом.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Франкфуртцы в серии пенальти уступили «Боруссии» Д.

До того команда нанесла поражение «Санкт-Паули» (2:0). А вот чуть ранее она была разбита «Ливерпулем» (1:5).

При этом «Айнтрахт» Фр в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Франкфуртцы потенциально способны прибавить. Команда имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей.

При этом «Айнтрахт» Фр явно не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чаще 2 мячей за матч.

Команда одолела «Хайденхайм» в четырех последних очных поединках. Причем в двух последних команда оставила свои владения сухими.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Франкфуртцы постараются подтянуться к топ-4.

Статистика для ставок

Франкфуртцы в среднем забивают чаще 2 мячей за матч

«Хайденхайм» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Айнтрахт» Фр одолел «Хайденхайм» в 4 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 4.22, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.64.

Прогноз: «Айнтрахт» Фр способен еще прибавить в плане реализации, и наверняка сразу активно понесется в атаку.

Номинальные гости имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, к тому регулярно побивают «Хайденхайм».

2.45 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Хайденхайм» — «Айнтрахт» Фр принесёт чистый выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Победа «Айнтрахта» Фр в 1 тайме за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.22 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч «Хайденхайм» — «Айнтрахт» Фр принесёт чистый выигрыш 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.22