1 ноября в десятом туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бернли» и «Арсенал». Начало игры — в 18:00 мск.
«Бернли»
Турнирное положение: «Бернли» после девяти туров английской Премьер-лиги имеет 10 очков в активе и занимает 16-е место в турнирной таблице при 12 забитых и 17 пропущенных мячах.
Последние матчи: в последнем матче «Бернли» в гостях победил «Вулверхэмптон» со счетом 3:2.
До того команда обыграла «Лидс» (2:0) и проиграла «Астон Вилле» (1:2).
Не сыграют: травмированы — Амдуни, Бейер, Робертс
Состояние команды: «Бернли» после безвыигрышной серии выиграла две встречи кряду и находится вне зоны вылета.
Пока команда скорее находится в каком-то поиске стабильности, но команда Скотта Паркера выглядит вполне способной остаться еще на годик-другой в АПЛ.
«Арсенал»
Турнирное положение: «Арсенал» после девяти туров лидирует в таблице английской Премьер-лиги имеет 22 очков в активе с положительной разницей мячей 16:3.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/8 Кубка лиги «Арсенал» обыграл дома «Брайтон» со счетом 2:0.
Перед этим «Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» (1:0) в АПЛ и разгромил «Атлетико» (4:0) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: травмированы — Габриэль Жезус, Хаверц, Мадуэке, Эдегор
Состояние команды: «Арсенал» продолжает лидировать в АПЛ и при проблемах конкурентов вполне способна взять впервые за 22 года чемпионский титул.
Стоит отметить, что для достижения цели, к которой «канониры» в последние три года находятся в шаге, самим лондонцам стоит изрядно постараться.
Статистика для ставок
- «Бернли» побеждал «Арсенал» в последний раз в 2020-м году
- «Арсенал» побеждает в 8 встречах кряду
- «Бернли» не забивал «Арсеналу» в двух последних домашних играх.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.29. Ничья — в 5.60, выигрыш «Бернли» — в 11.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.03.
Прогноз: «Арсенал» сейчас на ходу и вряд ли заметит какого-либо ожесточенного сопротивления со стороны «Бернли»
Ставка: Победа «Арсенала» с форой -1,5 за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, при котором команды обменяются забитыми мячами
Ставка: Обе забьют — Да за 2.29.