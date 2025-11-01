прогноз на матч АПЛ, ставка за 1.82

1 ноября в десятом туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бернли» и «Арсенал». Начало игры — в 18:00 мск.

«Бернли»

Турнирное положение: «Бернли» после девяти туров английской Премьер-лиги имеет 10 очков в активе и занимает 16-е место в турнирной таблице при 12 забитых и 17 пропущенных мячах.

Последние матчи: в последнем матче «Бернли» в гостях победил «Вулверхэмптон» со счетом 3:2.

До того команда обыграла «Лидс» (2:0) и проиграла «Астон Вилле» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Амдуни, Бейер, Робертс

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Бернли» после безвыигрышной серии выиграла две встречи кряду и находится вне зоны вылета.

Пока команда скорее находится в каком-то поиске стабильности, но команда Скотта Паркера выглядит вполне способной остаться еще на годик-другой в АПЛ.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал» после девяти туров лидирует в таблице английской Премьер-лиги имеет 22 очков в активе с положительной разницей мячей 16:3.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/8 Кубка лиги «Арсенал» обыграл дома «Брайтон» со счетом 2:0.

Перед этим «Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» (1:0) в АПЛ и разгромил «Атлетико» (4:0) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированы — Габриэль Жезус, Хаверц, Мадуэке, Эдегор

Состояние команды: «Арсенал» продолжает лидировать в АПЛ и при проблемах конкурентов вполне способна взять впервые за 22 года чемпионский титул.

Стоит отметить, что для достижения цели, к которой «канониры» в последние три года находятся в шаге, самим лондонцам стоит изрядно постараться.

Статистика для ставок

«Бернли» побеждал «Арсенал» в последний раз в 2020-м году

«Арсенал» побеждает в 8 встречах кряду

«Бернли» не забивал «Арсеналу» в двух последних домашних играх.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.29. Ничья — в 5.60, выигрыш «Бернли» — в 11.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.03.

Прогноз: «Арсенал» сейчас на ходу и вряд ли заметит какого-либо ожесточенного сопротивления со стороны «Бернли»

1.82 Победа «Арсенала» с форой -1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч «Бернли» — «Арсенал» позволит вывести на карту выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: Победа «Арсенала» с форой -1,5 за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, при котором команды обменяются забитыми мячами

2.29 Обе забьют — Да Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.29 на матч «Бернли» — «Арсенал» принесёт прибыль 1290₽, общая выплата — 2290₽

Ставка: Обе забьют — Да за 2.29.