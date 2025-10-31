31 октября в 13-м туре английского Чемпионшипа сыграют «Рексэм» и «Ковентри Сити». Начало встречи — в 23:00 мск.
«Рексэм»
Турнирное положение: В таблице Чемпионшипа «Рексэм» находится на 16-м месте. Клуб набрал 14 очков в 12 встречах.
У «Рексэма» 3 победы, 5 ничьих и 4 поражения. Разница мячей составляет 16-17.
Последние матчи: В текущем месяце «Рексэм» провел 5 матчей. Команда в октябре одержала одну победу. Дома удалось взять верх над «Оксфорд Юнайтед» со счетом 1:0. Решающий мяч забил Натан Броадхед.
Состояние команды: Победы даются «драконам» с трудом: за последние семь матчей во всех турнирах удалось выиграть лишь однажды. Перед победой над «Оксфорд Юнайтед» (1:0) команда четыре игры подряд обходилась без трёх очков.
У «Рексэма» серьёзные кадровые потери: недоступны шесть футболистов. Защитник Льюис Брант выбыл примерно на три месяца с травмой бедра. Центральную линию обороны, вероятно, вновь составят Хайам, Кливорт и Коуди. Также вне игры Дэнни Уорд, Гарри Эшфилд, Энди Кэннон и Джей Родригес. Каллум Дойл отбывает последний матч дисквалификации, а участие Бена Шифа остаётся под вопросом.
«Ковентри Сити»
Турнирное положение: «Ковентри Сити» лидирует в таблице Чемпионшипа. Команда набрала 28 очков в 12 матчах.
У «Ковентри Сити» 8 побед и 4 ничьи. В текущем розыгрыше Чемпионшипа клуб еще ни разу не проиграл.
Последние матчи: «Ковентри Сити» в октябре выигрывает одну встречу за другой. В текущем месяце у клуба пятиматчевая победная серия.
Ранее «Ковентри Сити» удалось победить «Миллуолл», «Шеффилд Уэнсдей», «Блэкберн», «Портсмут» и «Уотфорд». В этих встречах подопечные Фрэнка Лэмпарда смогли забить 16 голов и пропустить лишь два мяча.
Состояние команды: Подопечные Фрэнка Лэмпарда находятся в отличной форме: шесть побед подряд в Чемпионшипе, последняя — 3:1 над «Уотфордом». «Ковентри» занимает первое место и остается единственной командой лиги без поражений — восемь побед в 12 матчах.
У гостей травмированы Оливер Довин и Джек Рудони, также под вопросом участие Джоэля Латибодиера. В то же время ожидается, что в старт выйдет Брэндон Томас-Асанте: он забил 7 голов в 6 последних матчах.
34 забитых гола — лучший показатель в лиге, причём с огромным отрывом. В защите команда также надежна — всего 9 пропущенных мячей. К тому же «Ковентри» активно прессингует и часто открывает счёт ещё в первом тайме — в пяти из шести последних матчей команда забивала до перерыва.
Статистика для ставок
- В октябре «Рексэм» провел 5 матчей и одержал одну победу
- «Ковентри Сити» в текущем месяце выиграл все пять встреч, набрав 15 очков
- «Ковентри Сити» идет на первом месте в нынешнем сезоне Чемпионшипа и еще ни разу не проиграл
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры считают гостей фаворитами. Победа «Ковентри Сити» оценивается в 1.90. Ничья — в 3.66, выигрыш «Рексэма» — в 3.75.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.01.
Прогноз: «Рексем» вновь ждёт серьёзная проверка на прочность. Команды подходят к поединку в разном настроении и с разными сериями. «Ковентри» уверенно возглавляет турнирную таблицу и идёт на серии из шести побед подряд. Скорее всего, подопечные Фрэнка Лэмпарда снова завоюют три очка.
Ставка: победа «Ковентри Сити» за 1.90.
Прогноз: Легкой игры у фаворита не предвидится. «Рексем» давно зарекомендовал себя крайне неудобной и цепкой командой. Клубы могут обменяться голами.
Ставка: обе забьют за 1.70.