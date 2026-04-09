У «Ромы» не возникнет проблем в матче с «Пизой», «Жирона» не будет разгромлена в Мадриде

предстоящем экспрессе разберем матчи в чемпионатах Германии, Италии и Испании. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 10 апреля с коэффициентом для ставки за 3.57.

«Аугсбург» — «Хоффенхайм»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига

Команда из Аугсбурга располагается в середине турнирной таблицы и пока не испытывает серьёзного давления со стороны зоны вылета. Текущая 11-я позиция отражает общий уровень коллектива — крепкий середняк с заметными проблемами в обороне.

За сезон «Аугсбург» отметился 34 забитыми мячами, однако пропустил уже 51, что остаётся одной из главных слабостей коллектива. Форма хозяев в последнее время нестабильна: всего одна победа в пяти матчах. За этот отрезок команда проиграла дортмундской «Боруссии» (0:2) и «Штутгарту» (2:5), а также разошлась миром с «Гамбургом» (1:1). Серия без побед затянулась, но потенциал у клуба есть, что уже не раз подтверждалось по ходу сезона.

«Хоффенхайм» традиционно делает ставку на атакующий футбол и в среднем забивает около двух голов за матч. Однако агрессивный стиль нередко приводит к проблемам в защите — команда регулярно допускает ошибки у своих ворот.

«Аугсбург» постарается использовать преимущество домашнего поля, тогда как «Хоффенхайм» будет играть на победу, учитывая турнирные задачи. Наиболее логичный вариант — ставка на обмен голами. Обе команды способны отличиться, но в защите действуют не слишком надёжно.

Ставка: Обе команды забьют за 1.50.

«Рома» — «Пиза»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

В прошлом туре «Рома» провела крайне неудачный матч против «Интера», уступив со счётом 2:5. Сейчас столичный клуб занимает шестое место и отстаёт от четвёртой позиции на четыре очка. С точки зрения статистики, «Рома» недобирает по ожидаемым голам — команда могла забить примерно на пять мячей больше.

У «Пизы» ситуация обратная: оборона остаётся одной из худших в лиге — более 50 пропущенных голов за сезон. Команда в своём последнем матче уступила «Торино» с минимальным счётом. Туром ранее «Пиза» потерпела тяжёлое поражение от «Комо» (0:5).

В очной встрече первого круга «Рома» оказалась сильнее, победив на выезде. Тогда после равного первого тайма римляне прибавили и дожали соперника во второй половине. Единственный гол забил Суле, который позже мог оформить дубль, но его второй мяч был отменён после просмотра VAR.

Положение «Пизы» близко к критическому: за несколько туров до финиша они серьёзно отстают от спасительной зоны. Даже несмотря на предстоящие матчи с прямыми конкурентами, шансов на выживание остаётся немного.

Для «Ромы» этот матч имеет ключевое значение. Если команда рассчитывает сохранить шансы на попадание в Лигу чемпионов, терять очки в игре с аутсайдером она не имеет права. После болезненного поражения от «Интера» римляне наверняка будут настроены реабилитироваться и взять уверенные три очка.

Ставка: Победа «Ромы» с форой (-1) за 1.48.

«Реал» Мадрид — «Жирона»

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига

Ожидать от хозяев максимальной концентрации и яркой игры непросто. Встреча в чемпионате оказалась между двумя важнейшими поединками с «Баварией» в Лиге чемпионов, что неизбежно влияет на приоритеты команды. В таких условиях матч Примеры отходит на второй план.

Тем не менее, терять очки мадридцам крайне нежелательно. После поражения от «Мальорки» (1:2) отставание от «Барселоны» увеличилось до семи очков, и ещё одна осечка может окончательно лишить «Реал» шансов на титул. Сейчас команда идёт второй, имея в активе 69 очков при разнице мячей 64:28.

Дополнительной проблемой остаётся отсутствие Тибо Куртуа. Основной голкипер продолжает восстановление после травмы, и его место занимает Андрей Лунин. Украинец демонстрирует надёжную игру, однако по стабильности всё же уступает бельгийцу. С учётом того, что «Жирона» регулярно создаёт моменты, у хозяев могут возникнуть сложности с игрой «на ноль». К слову, в первом круге «Реал» не сумел обыграть этого соперника — матч завершился со счётом 1:1.

«Жирона» располагается в середине таблицы и уже не решает серьёзных турнирных задач. Запас от зоны вылета достаточно комфортный, но полностью расслабляться ещё рано. В последних матчах каталонцы действуют нестабильно, чередуя победы и поражения, однако сохраняют атакующий стиль.

Скорее всего, тренерский штаб «Реала» прибегнет к ротации состава. Это может привести к осторожному и не слишком активному началу встречи со стороны хозяев. Однако по мере развития игры и после замен мадридцы способны прибавить и склонить исход в свою пользу.

Ставка: Победа «Жироны» с форой (+2) за 1.61.

Общий коэффициент — 3.57.