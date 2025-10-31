Задержится ли «Жирона» на дне?

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.20

31 октября в 11-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Хетафе» и «Жирона». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» после 10-ти поединков испанской Ла Лиги имеет 14 баллов в активе и находится в середине таблицы.

Команда занимает 10-ю позицию в таблице Ла Лиги с отставанием в два очка от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в пять пунктов от зоны вылета (18-20-е места).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/64 финала Кубка Испании клуб на чужой арене просто-таки уничтожил «Интер де Вальдеморо» (11:0).

Перед этим в 10-м туре чемпионата Испании мадридский коллектив набрал максимум очков, когда также в чужих стенах одержал победу над «Атлетиком» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Абкар и Давинчи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Хетафе» выиграл после пяти матчей без побед.

Это сулит хозяевам неплохие шансы на три балла, особенно если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Борха Майораль и Адриан Лисо — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с тремя голами.

«Жирона»

Турнирное положение: «Жирона» после 10-ти поединков испанской Ла Лиги имеет семь баллов в активе и борется за выживание в элите.

Команда занимает последнюю, 20-ю позицию, лишь по дополнительным показателям отставая от 19-го в таблице «Овьедо» и на два балла — от спасительного 17-го места.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/64 финала Кубка Испании клуб на чужом поле одержал победу над «Констансией» (3:2) в дополнительное время.

Перед этим в девятом туре национального первенства коллектив потерял очки, когда уже в домашних стенах с результатом 3:2 разошелся мировой с «Овьедо».

Не сыграют: травмированы — Франсес, Хуан Карлос, Давид Лопес и ван де Бек, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11-ти последних поединках, 10 из которых были официальными, а один — товарищеским, «Жирона» выиграла лишь раз при шести поражениях и четырех ничьих.

Такая форма сулит гостям не лучшие шансы даже на один балл, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Сразу трое игроков — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне Ла Лиги.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Хетафе» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Жироны» забивали больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Жироны» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.13. Ничья — в 2.95, выигрыш «Жирона» — в 4.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.60 и 1.47.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

При этом в трех из пяти последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

2.20 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Хетафе» — «Жирона» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: обе команды забьют за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Жироны».

2.60 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Хетафе» — «Жирона» позволит вывести на карту выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.60