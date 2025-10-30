прогноз на матч чемпионата Бразилии, ставка за 2.15

30 октября в 12-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Флуминенсе» и «Сеара». Начало игры — в 01:00 мск.

«Флуминенсе»

Турнирное положение: «Трёхцветные» бьются за попадание в шестёрку. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Флуминенсе» на 3 очка отстает от искомой позиции. Да и отличилась команда 36 результативными выстрелами в 29 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Трёхцветные» сумели переиграть «Интернасьонал» (1:0).

До того команда потерпела поражение от «Васко да Гамы» (0:2). А вот поединок с «Жувентуде» завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Флуминенсе» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Трёхцветные» нынче выглядят нестабильно. Команда чередует успешные поединки с провальными.

Причем «Флуминенсе» традиционно удачно противостоит «Сеаре». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда одолела «дедушек» в двух последних очных поединках.

«Сеара»

Турнирное положение: «Дедушки» нынешний чемпионат проводят не столь продуктивно. Команда ныне пребывает на 14 строчке турнирной таблицы.

Причем «Сеара» всего на 4 пункта опережает зону вылета. Команда в 29 поединках отличилась лишь 27 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дедушки» были биты «Атлетико Минейро» (0:1).

До того команда потерпела поражение от «Ботафого» (0:2). А вот чуть ранее она не сумела одолеть скромный «Спорт Ресифи» (1:1).

При этом «Сеара» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Дедушки» постараются избежать борьбы за выживание. Вот только команда не забивала в двух своих последних матчах.

При этом «Сеара» относительно преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чуть реже гола за матч.

Команда бледновато выглядит в плане реализации. Да и «трёхцветных» она не может одолеть уже четыре года.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Дедушки» вполне способны преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Сеара» не забивала в 2 своих последних матчах

«Флуминенсе» одолел «Сеару» в 2 последних очных поединках

«Дедушки» не побеждали в 3 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Флуминенсе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 3.95, а победа оппонента — в скромные 6.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.21 и 1.67.

Прогноз: «Трёхцветные» намерены запрыгнуть в топ-6, и наверняка сразу активно понесутся в атаку.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же обыграли «Сеару» в 2 последних очных поединках.

Ставка: Победа «Флуминенсе» в 1 тайме за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.30