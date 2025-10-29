прогноз на матч Кубка России, ставка за 2.98

29 октября в финале пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Торпедо» и «Кубань-Холдинг». Начало игры — в 19:30 мск.

«Торпедо»

Турнирное положение: Торпедовцы полностью проваливают нынешний сезон. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Торпедо» лишь на один пункт отстает от спасительной 15 позиции. А вот отличилась команда всего 13 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Торпедовцы сумели одолеть «Чайку» (3:2).

До того команда не сумела переиграть «Шинник» (0:0). А вот поединок с «Велесом» завершился уверенной победой (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Торпедо» забило 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Торпедовцы имеют не столь надежные тылы. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Причем «Торпедо» в последних матчах несколько прибавило. Быть может, на команду так повлиял камбэк на тренерский мостик Олега Кононова?!

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Торпедовцы постараются продолжить свой кубковый путь.

«Кубань-Холдинг»

Турнирное положение: Кубанцы еще бьются за выход в «серебро». Команда ныне пребывает на 3 строчке турнирной таблицы своей зоны второй лиги.

Причем «Кубань-Холдинг» на 6 очков отстает от лидера. А вот отличилась команда 53 забитыми мячами в 32 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Кубанцы не сумели переиграть ставропольское «Динамо» (1:1).

До того команда уверенно расправилась с «Победой» (3:0). А вот чуть ранее она сумела переиграть новороссийский «Черноморец» (2:1).

При этом «Кубань-Холдинг» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Кубанцы имеют довольно надежные тылы. Команда пропустила 26 мячей в 32 матчах первенства.

При этом «Кубань-Холдинг» не проигрывал в 4 своих последних поединках. Да и в 2 последних матчах команда пропустила команда всего один мяч.

Кубанцы уже прыгнули выше головы. В Кубке команда проходит раунд за раундом, причем не без изрядной доли везения.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Кубанцы намерены воспользоваться проблемами «Торпедо».

Статистика для ставок

Обе команды не уступили в 4 своих последних поединках

Кубань-Холдинг« в среднем пропускает реже гола за матч

Торпедовцы в среднем забивают реже одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: "Торпедо" — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.75.

Прогноз: "Торпедо" нынче набирает обороты, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны поднатореть в плане реализации, тогда как фарт кубанцев может банально иссякнуть.

2.98 Фора «Торпедо» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.98 на матч «Торпедо» — «Кубань-Холдинг» принесёт чистый выигрыш 1980₽, общая выплата — 2980₽

Ставка: Фора "Торпедо" -1.5 за 2.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.00 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Торпедо» — «Кубань-Холдинг» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00