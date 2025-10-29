Поднимется ли «Лион» в топ-3?

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 1.93

29 октября в 10-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Париж» и «Лион». Начало игры — в 23:05 мск.

«Париж»

Турнирное положение: «Париж» после девяти туров французского первенства имеет 10 очков в активе и находится в середине таблицы.

Команда занимает 11-ю позицию с отрывом лишь в два пункта от зоны плей-офф за выживание (16-е место), а также в три балла от зоны понижения в классе (19-20-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках девятого тура клуб на домашнем поле потерпел поражение от «Нанта» (1:2).

Перед этим в восьмом туре чемпионата Франции коллектив также остался без очков, когда теперь уже на выезденой арене с аналогичным результатом потерпел поражение от «Ланса».

Не сыграют: травмирован — Санги, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Париж» проиграл три раза при одной ничьей и одной победе.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес соперника в классе.

Илан Кеббаль — лучший бомбардир команды в Лиге 1 нового сезона с четырьмя голами.

«Лион»

Турнирное положение: «Лион» после девяти туров французского первенства имеет 18 очков в активе и находится в зоне Лиги чемпионов (топ-4).

Команда занимает четвертую позицию с отставанием в два балла от лидера ПСЖ, а также в один — от второго в таблице «Ланса», тогда как третий «Марсель» опережает ее лишь по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках девятого тура национального чемпионата «Ткачи» на своем поле одержали победу над «Страсбургом» (2:1).

Перед этим в третьем туре основного этапа Лиги Европы клуб также набрал максимум очков, когда опять-таки в домашних стенах одержал победу над «Базелем» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Мангала и Нуама, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лион» выиграл шесть раз при двух поражениях.

Это сулит гостям отличные шансы три балла, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть их явный перевес в классе над нынешним соперником.

Павел Шульц — лучший бомбардир команды в Лиге 1 нового сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти из восьми последних матчей «Париж» забил больше 1,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Лиона» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в шести из восьми последних матчей «Лион» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.60, победа «Парижа» — в 2.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их последнем выездном поединке.

При этом в шести из восьми последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.93 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч «Париж» — «Лион» принесёт прибыль 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их шести из восьми последних матчей.

2.50 «Лион» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Париж» — «Лион» позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: «Лион» победит за 2.50