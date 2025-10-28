Матч будет скудным на голы

прогноз на матч Кубка Германии, ставка за 1.90.

28 октября в 2-м раунде Кубка Германии по футболу сыграют «Герта» — «Эльферсберг». Начало игры — в 20:30 мск

«Герта»

Турнирное положение: «Герта» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Второй Бундеслиги, набрав 14 очков.

Последние матчи: в первом раунде команда смогла пройти клуб «Пройссен». Основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти «Герта» была сильнее — 5:3.

В последних пяти матчах коллектив имеет на своем счету четыре победы и одно поражение во всех турнирах.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Герта» «со скрипом» прошла первый раунд Кубка Германии. Однако последние матчи клуба говорят о готовности команды. В последних пяти матчах «Герта» забила десять мячей.

«Эльферсберг»

Турнирное положение: клуб является одним из лидеров Второй Бундеслиги. «Эльферсберг» расположился на третьей строчке, набрав 22 очка.

Последние матчи: в матче первого раунда Кубка Германии «Эльферсберг» минимально обыграл клуб «Ульм» (1:0).

В пяти крайних матчах команда смогла одержать три победы и потерпела два поражения. Разница мячей на отрезке — 11:4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Эльферсберг» прекрасно чувствует себя в матчах против «Герты». Команда смогла выиграть четыре очные встречи. По последним матчам клуб выглядит солидно.

Статистика для ставок

Четыре последние очные встречи забирает «Эльферсберг»

«Герта» забивает в среднем по два мяча в крайних пяти матчах

«Герта» потерпела лишь одно поражение в семи последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Герты» дают 2.48, а на «Эльферсберг» — 2.80, ничью букмекеры оценивают в 3.60.

Тотал меньше 2,5 идет за 2.34 а тотал больше 2,5 можно взять за 1.58.

Прогноз: Считаем, что в матче не будет много забитых мячей. Поставим на ТМ 3 в матче.

1.90 ТМ 3 в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Герта» — «Эльферсберг» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТМ 3 в матче за 1.90.

Прогноз: Считаем, что в матче увидим забитые мячи только одной из команд. Сыграем на этом.

2.50 Обе команды не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Герта» — «Эльферсберг» принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Обе команды не забьют в матче за 2.50.