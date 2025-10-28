28 октября в 2-м раунде Кубка Германии по футболу сыграют «Герта» — «Эльферсберг». Начало игры — в 20:30 мск
«Герта»
Турнирное положение: «Герта» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Второй Бундеслиги, набрав 14 очков.
Последние матчи: в первом раунде команда смогла пройти клуб «Пройссен». Основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти «Герта» была сильнее — 5:3.
В последних пяти матчах коллектив имеет на своем счету четыре победы и одно поражение во всех турнирах.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Герта» «со скрипом» прошла первый раунд Кубка Германии. Однако последние матчи клуба говорят о готовности команды. В последних пяти матчах «Герта» забила десять мячей.
«Эльферсберг»
Турнирное положение: клуб является одним из лидеров Второй Бундеслиги. «Эльферсберг» расположился на третьей строчке, набрав 22 очка.
Последние матчи: в матче первого раунда Кубка Германии «Эльферсберг» минимально обыграл клуб «Ульм» (1:0).
В пяти крайних матчах команда смогла одержать три победы и потерпела два поражения. Разница мячей на отрезке — 11:4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Эльферсберг» прекрасно чувствует себя в матчах против «Герты». Команда смогла выиграть четыре очные встречи. По последним матчам клуб выглядит солидно.
Статистика для ставок
- Четыре последние очные встречи забирает «Эльферсберг»
- «Герта» забивает в среднем по два мяча в крайних пяти матчах
- «Герта» потерпела лишь одно поражение в семи последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Герты» дают 2.48, а на «Эльферсберг» — 2.80, ничью букмекеры оценивают в 3.60.
Тотал меньше 2,5 идет за 2.34 а тотал больше 2,5 можно взять за 1.58.
Прогноз: Считаем, что в матче не будет много забитых мячей. Поставим на ТМ 3 в матче.
Ставка: ТМ 3 в матче за 1.90.
Прогноз: Считаем, что в матче увидим забитые мячи только одной из команд. Сыграем на этом.
Ставка: Обе команды не забьют в матче за 2.50.