прогноз на матч Кубка Английской лиги, ставка за 2.04

28 октября в 1/8 финала Кубка Английской лиги по футболу сыграют «Гримсби» и «Брентфорд». Начало игры — в 22:45 мск.

«Гримсби»

Турнирное положение: «Моряки» выступают в четвертом по рангу английском дивизионе. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Гримсби» в 14 матчах набрал 24 зачетных балла. В них команда отличилась 27 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Моряки» уступили «Крю» (2:3).

До того команда нанесла поражение «Гиллингему» (1:0). А вот поединок с «Колчестером» принес разочарование (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Гримсби» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Моряки» нынче крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Гримсби» неизменно забивал в 3 своих последних поединках. Вот только хватит ли «морякам» ресурсов для битвы на два фронта?!

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается дать бой полпреду элитарного дивизиона.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Пчёлы» нынешний чемпионат начали относительно продуктивно. Команда ныне пребывает на 10 строчке турнирной таблицы.

Причем «Брентфорд» на 2 очка отстает от первой пятерки. Команда в 9 поединках АПЛ отличилась 14 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Пчёлы» одолели «Ливерпуль» (3:2).

До того команда нанесла поражение «Вест Хэму» (2:0). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Манчестер Сити».

При этом «Брентфорд» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пчёлы» нынче пребывают на подъёме. Команда победила в двух своих последних матчах.

При этом «Брентфорд» не преуспевает в плане надежности своих тылов. В среднем команда пропускает чаще гола за матч.

Команда неплохо выглядит в плане реализации. Да и Игор Тьяго настрелял уже шесть мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Пчёлы» намереваются пройти как можно дальше в Кубке лиги.

Статистика для ставок

«Брентфорд» победил в 2 своих последних матчах

«Гримсби» в среднем забивает фактически 2 мяча за матч

«Моряки» неизменно забивали в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.40, а победа оппонента — в скромные 7.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.55 и 2.48.

Прогноз: «Брентфорд» выглядит в разы предпочтительнее оппонента, и наверняка активно понесётся в атаку.

Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и обыгрывать полпреда четвертого дивизиона априори обязаны.

2.04 Фора «Брентфорда» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч «Гримсби» — «Брентфорд» принесёт прибыль 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: Фора «Брентфорда» -1.5 за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.38 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Гримсби» — «Брентфорд» принесёт чистый выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38