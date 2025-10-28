28 октября в 1/8 финала Кубка Английской лиги по футболу сыграют «Гримсби» и «Брентфорд». Начало игры — в 22:45 мск.

«Гримсби»

Турнирное положение: «Моряки» выступают в четвертом по рангу английском дивизионе.  Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Гримсби» в 14 матчах набрал 24 зачетных балла.  В них команда отличилась 27 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Моряки» уступили «Крю» (2:3).

До того команда нанесла поражение «Гиллингему» (1:0).  А вот поединок с «Колчестером» принес разочарование (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза.  В этих поединках «Гримсби» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Моряки» нынче крайне нестабильны.  Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Гримсби» неизменно забивал в 3 своих последних поединках.  Вот только хватит ли «морякам» ресурсов для битвы на два фронта?!

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы.  Команда постарается дать бой полпреду элитарного дивизиона.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Пчёлы» нынешний чемпионат начали относительно продуктивно.  Команда ныне пребывает на 10 строчке турнирной таблицы.

Причем «Брентфорд» на 2 очка отстает от первой пятерки.  Команда в 9 поединках АПЛ отличилась 14 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Пчёлы» одолели «Ливерпуль» (3:2).

До того команда нанесла поражение «Вест Хэму» (2:0).  А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Манчестер Сити».

При этом «Брентфорд» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории.  Команда отличилась 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пчёлы» нынче пребывают на подъёме.  Команда победила в двух своих последних матчах.

При этом «Брентфорд» не преуспевает в плане надежности своих тылов.  В среднем команда пропускает чаще гола за матч.

Команда неплохо выглядит в плане реализации.  Да и Игор Тьяго настрелял уже шесть мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы.  «Пчёлы» намереваются пройти как можно дальше в Кубке лиги.

Статистика для ставок

  • «Брентфорд» победил в 2 своих последних матчах
  • «Гримсби» в среднем забивает фактически 2 мяча за матч
  • «Моряки» неизменно забивали в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38.  Ничья оценена в 5.40, а победа оппонента — в скромные 7.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.55 и 2.48.

Прогноз: «Брентфорд» выглядит в разы предпочтительнее оппонента, и наверняка активно понесётся в атаку.

Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и обыгрывать полпреда четвертого дивизиона априори обязаны.

2.04Фора «Брентфорда» -1.5Ставка на матч #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.04 на матч «Гримсби» — «Брентфорд»  принесёт прибыль 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: Фора «Брентфорда» -1.5 за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

2.38ТБ 3.5Ставка на матч #2Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.38 на матч «Гримсби» — «Брентфорд»  принесёт чистый выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38