прогноз на матч отбора на ЧМ-2026, ставка за 2.55

12 октября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют сборные Нидерландов и Финляндии. Начало встречи — 19:00 мск.

Нидерланды

Турнирное положение: нидерландцы уверенно идут к своей цели и близки в тому, чтобы пробиться на чемпионат мира.

Сейчас «летучие голландцы» имеют в своем активе 13 очков и лидируют в турнирной таблице группы.

За пять матчей нидерландская национальная команда целых 18 раз поразила ворота соперника и всего трижды пропустила в свои.

Последние матчи: в этом месяце «заводной апельсин» уже успел разгромить Мальту (4:0).

До этого же Нидерланды переиграли Литву (3:2) и сыграли вничью с Польше (1:1).

Перед этим «оранжевые» также победили Мальту (8:0) и Финляндию (2:0).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Рональда Кумана подтверждают статус главного фаворита группы и находятся в шаге от того, чтобы выйти на чемпионат мира.

Безусловно, сборная Нидерландов и должна выигрывать эту группу. По идее, она сильнее своих соперников. Все решится в ближайших встречах.

Финляндия

Турнирное положение: финны пока что имеют математические шансы на прямой выход на мировой чемпионат.

«Суоми» по итогам шести матчей имеют в своем активе 10 очков и занимают третью строчку в турнирной таблице группы.

Финская национальная команда пропустила на один мяч больше, чем забила. Разница мячей — 8:9.

Последние матчи: «филины» в октябре в волевом стиле победили Литву (2:1), а в сентябре проиграли Польше (1:3).

До этого же Финляндия смогла победить Польшу (2:1), но проиграла Нидерландам (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: на сборную Финляндии никто особо и не ставил в этой группе, поскольку Нидерланды и Польша выглядят сильнее и по составу, и по игре. При этом, подопечные Якоба Фриис навязывают им борьбу и пока что остаются в гонке.

Чтобы претендовать на выход на Мундиаль Финляндии нельзя проигрывать в этой игре, а сделать это будет крайне сложно.

Статистика для ставок

Нидерландцы не проигрывают на протяжении 9 матчей

Финляндия выиграла только 2 из последних 5 матчей

В последнем очном матче Нидерланды победили Финляндию со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нидерланды — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 1.09. Ничья оценена в 9.50, а победа Финляндии — в 26.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.35 и 3.05.

Прогноз: Финляндия почти всегда забивает, поэтому обе команды вполне могут забить.

2.60 обе забьют

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч Нидерланды — Финляндия позволит вывести на карту выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: обе забьют за 2.60.

Прогноз: Нидерланды, конечно, сильнее соперника, но вполне могут соперника и не разгромить.

2.00 победа Финляндии с форой+2,5

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Нидерланды — Финляндия позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: победа Финляндии с форой+2,5 за 2.00.