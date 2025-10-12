Будут ли у Дании проблемы в матче с Грецией?

прогноз на матч отбора на ЧМ-2026, ставка за 2.55

12 октября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют сборные Дании и Греции. Начало встречи — 21:45 мск.

Дания

Турнирное положение: датская сборная является фаворитом своей группы на выход на мировое первенство 2026 года.

В настоящий момент «датский динамит» имеет в своем активе семь очков и лидирует в турнирной таблице своей группы.

За три тура датчане смогли забить целых девять мячей, а не пропустили ни одного.

Последние матчи: в сентябре «алая гвардия» успела разгромить сборную Беларуси (6:0).

До этого же в квалификации Дании выиграла у Греции (3:0) и сыграла вничью с Шотландией (0:0).

Не сыграют: все вызванные футболисты в стане «11 друзей Ольсена» в строю.

Состояние команды: подопечным Брайана Римера повезло с группой в квалификации, поскольку отсутствуют по-настоящему топовые команды. Именно сборная Дании и есть фаворитом квартета и должна выходить на ЧМ.

Сейчас соперником Дании является сборная Шотландии, очный поединок с которой, скорее всего, и решит судьбу первого места в сборной.

Греция

Турнирное положение: греки пока что сохраняют шансы на попадание на Мундиаль, но сделать это будет «эллинам» крайне сложно.

Греческая национальная команда имеет в своем активе всего три очка и идет на третьем месте в своей группе.

За три матча квалификации Греция смогла забить шесть мячей, но пропустила целых семь.

Последние матчи: «пиратский корабль» в октябре уже уступил Шотландии с результатом 1:3.

До этого же сборная Греции также успела проиграть Дании (0:3), но выиграла у Беларуси (5:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: перед стартом квалификации считалось, что команда Ивана Йовановича будет бороться за попадание на Мундиаль, но как показала практика грекам это не по зубам.

Конечно, Греция может в отдельно взятом матче навязать борьбу и отобрать очки у любого соперника, но на дистанции этого сделать не получается.

Статистика для ставок

Греция проиграла 2 последних матча

Дания выиграла 4 из последних 5 матчей

В последнем очном матче Дания разгромила Грецию со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Дания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.75, а победа Греции — в 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.93 и 1.87.

Прогноз: обе команды играют достаточно результативно, поэтому можно ожидать много голов.

Ставка: тотал больше 3 за 2.55.

Прогноз: Дания сильнее Греции и, по идее, должна побеждать.

Ставка: победа Дании с форой-1 за 2.20.