12 октября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют сборные Дании и Греции. Начало встречи — 21:45 мск.
Дания
Турнирное положение: датская сборная является фаворитом своей группы на выход на мировое первенство 2026 года.
В настоящий момент «датский динамит» имеет в своем активе семь очков и лидирует в турнирной таблице своей группы.
За три тура датчане смогли забить целых девять мячей, а не пропустили ни одного.
Последние матчи: в сентябре «алая гвардия» успела разгромить сборную Беларуси (6:0).
До этого же в квалификации Дании выиграла у Греции (3:0) и сыграла вничью с Шотландией (0:0).
Не сыграют: все вызванные футболисты в стане «11 друзей Ольсена» в строю.
Состояние команды: подопечным Брайана Римера повезло с группой в квалификации, поскольку отсутствуют по-настоящему топовые команды. Именно сборная Дании и есть фаворитом квартета и должна выходить на ЧМ.
Сейчас соперником Дании является сборная Шотландии, очный поединок с которой, скорее всего, и решит судьбу первого места в сборной.
Греция
Турнирное положение: греки пока что сохраняют шансы на попадание на Мундиаль, но сделать это будет «эллинам» крайне сложно.
Греческая национальная команда имеет в своем активе всего три очка и идет на третьем месте в своей группе.
За три матча квалификации Греция смогла забить шесть мячей, но пропустила целых семь.
Последние матчи: «пиратский корабль» в октябре уже уступил Шотландии с результатом 1:3.
До этого же сборная Греции также успела проиграть Дании (0:3), но выиграла у Беларуси (5:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: перед стартом квалификации считалось, что команда Ивана Йовановича будет бороться за попадание на Мундиаль, но как показала практика грекам это не по зубам.
Конечно, Греция может в отдельно взятом матче навязать борьбу и отобрать очки у любого соперника, но на дистанции этого сделать не получается.
Статистика для ставок
- Греция проиграла 2 последних матча
- Дания выиграла 4 из последних 5 матчей
- В последнем очном матче Дания разгромила Грецию со счетом 3:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Дания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.75, а победа Греции — в 5.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.93 и 1.87.
Прогноз: обе команды играют достаточно результативно, поэтому можно ожидать много голов.
Ставка: тотал больше 3 за 2.55.
Прогноз: Дания сильнее Греции и, по идее, должна побеждать.
Ставка: победа Дании с форой-1 за 2.20.