прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.66

11 октября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Чили и Перу. Начало игры — в 02:00 мск.

Чили

Турнирное положение: Чилийцы не квалифицировались на Мундиаль. Команда финишировала на 10 месте турнирной таблицы отборочной группы.

При этом Чили в 18 матчах набрала 11 зачетных баллов. В них команда отличилась лишь 9 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Чилийцы не уступили Уругваю (0:0).

До того команда потерпела поражение от Бразилии (0:3). Да и поединок с Боливией завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь 2 ничьих. В этих поединках Чили не забила ни одного мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Чилийцы нынче выглядят крайне убого. Команда не забивает уже 6 матчей кряду.

Причем Чили традиционно успешно противостоит перуанцам. В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда постарается наконец-то вернуться на забивной путь.

Перу

Турнирное положение: Перуанцы не сумели выйти на Мундиаль. Команда финишировала на 9 строчке турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Перу аж на 8 очков отстал от стыковой 7 позиции. При этом команда отличилась всего 6 забитыми мячами в 18 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Перуанцы были биты Парагваем (0:1).

До того команда по всем статьям уступила Уругваю (0:3). А вот чуть ранее она подписала мировую с Эквадором (0:0).

При этом Перу в 5 своих последних поединках добыла всего лишь 2 ничьих. Команда не отличилась забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Перуанцы нынче выглядят бледновато. Команда не забивает уже 5 матчей кряду.

При этом Перу не побеждала в 5 своих последних поединках. А вот в среднем команда пропускает чаще гола за матч.

Команда крайне слабо действует в плане реализации. Да и состав перуанцев по именам выглядит достаточно скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Перуанцы постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Перу не забивала в 5 своих последних поединках

Чили не забивает уже 6 матчей кряду

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Чили — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 4.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.53 и 1.51.

Прогноз: Чилийцы выглядят монолитнее соперника, плюс способны прибавить в плане реализации.

Номинальные хозяева имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, и явно начнут встречу активно.

2.66 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.66 на матч Чили — Перу позволит вывести на карту выигрыш 1660₽, общая выплата — 2660₽

Ставка: Победа Чили в 1 тайме за 2.66.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

2.53 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.53 на матч Чили — Перу принесёт прибыль 1530₽, общая выплата — 2530₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.53