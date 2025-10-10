Пропустят ли казахи от футбольного карлика?

прогноз на матч квалификации ЧМ-2026, ставка за 2.98

10 октября в 6-м туре квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Казахстан и Лихтенштейн. Начало игры — в 17:00 мск.

Казахстан

Турнирное положение: Казахи фактически лишились шансов на выход на Мундиаль. Команда нынче находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом Казахстан в 5 матчах отбора набрал 3 зачетных балла. В них команда отличилась всего 3 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Казахи были разгромлены Бельгией (0:6).

До того команда уступила сборной Уэльса (0:1). Да и поединок с Северной Македонией завершился поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках Казахстан забил 3 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Казахи нынче выглядят откровенно блекло. Команда уступила в четырех своих последних матчах.

Причем Казахстан не забивал в трех своих последних поединках. Да и два из четырех последних матчей завершились крупными поражениями.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда способна воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Лихтенштейн

Турнирное положение: Лихтенштейн привычно является поставщиком очков. Команда ныне пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем Лихтенштейн в 5 матчах отбора не набрал ни одного очка. Команда умудрилась пропустить в свои ворота 19 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Лихтенштейн уступил македонцам (0:5).

До того команда была разбита бельгийцами (0:6). А вот чуть ранее она потерпела поражение от сборной Шотландии (0:4).

При этом Лихтенштейн в 5 своих последних поединках уступил 5 раз. Команда не отличилась забитыми мячами при 20 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Футбольный карлик еще не открыл счет своим голам в текущем отборочном цикле. Команда уже почти год не может забить.

При этом Лихтенштейн в единственном очном поединке с Казахстаном был бит. Полгода назад команда уступила сопернику (0:2).

Команда крайне слабо выглядит в плане реализации. Да и скромный по именам состав банально не способен решать хотя бы какие-то задачи.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Лихтенштейнцам уже некуда отступать, да и оппонент отнюдь небезгрешен.

Статистика для ставок

Лихтенштейн не забивает уже почти год

Казахстан в среднем забивает реже гола за матч

Лихтенштейнцы пропустили 19 мячей в 5 матчах отбора

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Казахстан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.12. Ничья оценена в 8.20, а победа оппонента — в скромные 23.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.60 и 2.31.

Прогноз: Казахи явно сильнее соперника, и уж точно поднатореют в плане реализации.

Номинальные хозяева имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, вот только оборона казахов явно небезгрешна.

Ставка: Обе забьют за 2.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

