В пятницу, 10 октября, Казахстан примет на своем поле сборную Лихтенштейна в рамках квалификации Чемпионата мира 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

44' Ислам Чесноков (Казахстан) накрутил двоих соперников на лицевой линии, но передачу отдал неточную

43' Лихтенштейн едва не забил свой первый гол: Йенс Хофер зарядил с семи метров по воротам, но Алибек Касым (Казахстан) подстраховал своего вратаря и вынес мяч с ленточки.

41' Бактиёр Зайнутдинов (Казахстан) не успел за соперником и въехал ему шипами в ногу, за что и получил желтую карточку.

40' Исламбек Куат (Казахстан) отобрал мяч в центре поля, но арбитр посчитал, что это фол.

39' Хозяева переходят в позиционную атаку, всем составом Казахстан перешел на половину поля соперника.

38' Фол со стороны Бактиёра Зайнутдинова (Казахстан) оказался очень своевременным, иначе Кенни Киндл (Лихтенштейн) мог убежать в опасную контратаку.

Статистика матча 6 Удары в створ 1 2 Удары мимо 0 67 Владение мячом 33 3 Угловые удары 1 6 Фолы 4

36' Ян Вороговский (Казахстан) подает на ворота соперника с левого угла штрафной и от головы защитника мяч вылетает на угловой.

35' Максим Самородов (Казахстан) открылся на дальней штанге, на него пошла верховая передача, но она оказалась чуть-чуть неточная.

33' Первый удар в створ ворот хозяев. Фабио Нотаро (Лихтенштейн) получил мяч за пределами штрафной и мощно выстрелил с правой ноги, но Мухаммеджан Сейсен (Казахстан) был внимателен.

32' Судья посчитал, что Максим Самородов (Казахстан) был не прав в этом стыке и показал ему желтую карточку.

31' Йенс Хофер (Лихтенштейн) и Максим Самородов (Казахстан) столкнулись, обо лежат на газоне.

30' Арон Зеле (Лихтенштейн) получает травму головы, но помощь медиков ему не потребовалась.

28' Г-ООООООООО-Л! Казахстан — 2:0! Бактиёр Зайнутдинов подключился к атаке в центре штрафной, получил великолепный пас от Галымжана Кенжебека и точно переправил мяч в ворота Лихтенштейна!

28' Несмотря на забитый гол, Казахстан продолжает идти в атаку — этого хозяевам явно недостаточно!

26' Г-ООООООООО-Л! Казахстан — 1:0! Галымжан Кенжебек ловит отскок за пределами штрафной площади гостей и с правой наги обводящим ударом поражает верхний угол ворот соперника!

24' Исламбек Куат (Казахстан) начинает атаку своей команды в центре поля, но пока без обостряющих передач.

23' Ян Вороговский (Казахстан) дальним забросом находит впереди Ислама Чеснокова (Казахстан) и тот зарабатывает угловой для своей команды.

22' Рамазан Оразов (Казахстан) обвел защитника и хотел нанести удар, но на нем сфолили и это опасный штрафной. Но нет, хозяева быстро разыграли мяч.

20' Темп матча очень низкий, обе команды играют максимально медленно.

19' Ислам Чесноков (Казахстан) увидел, что вратарь Лихтенштейна вышел далеко вперед решил пробить издали, но мяч полетел совсем не опасно.

18' Подача с правого фланга атаки хозяев от Галымжана Кенжебека (Казахстан), но Бенджамин Бюхель (Лихтенштейн) в падении фиксирует мяч.

16' Бактиёр Зайнутдинов (Казахстан) берет игру на себя и бьет с метров 17-ти по воротам гостей, но там надежно играет вратарь.

14' Зимон Люхингер (Лихтенштейн) начинает атаку своей команды и она оказывается довольно успешной — гостям удалось перейти на половину поля соперника и продолжительное время удерживать там мяч.

13' Ян Вороговский (Казахстан) навешивает в штрафную гостей, но первым на мяче оказывается Бенджамин Бюхель (Лихтенштейн), который фиксирует его в своих руках.

11' Галымжан Кенжебек (Казахстан) прострелил в штрафную, Ислам Чесноков (Казахстан) ударил, но попал в ногу Северину Шлегелю (Лихтенштейн) — мяч улетел на угловой.

10' Ислам Чесноков (Казахстан) сфолил на Ароне Зеле (Лихтенштейн), штарфной быстро разыграли гости.

08' Алессио Хаслер (Лихтенштейн) открылся в центре поля, провел несколько метров и попытался пробить, но удар заблокировали защитники Казахстана.

07' Фабио Нотаро (Лихтенштейн) попытался пройти в одиночку по правой бровке, но мяч у него отобрал Багдат Каиров (Казахстан).

06' Первый угловой в матче у ворот гостей: Ислам Чесноков (Казахстан) навешивает в штрафную, но фол в атаке фиксирует польский арбитр.

05' Бенджамин Бюхель (Лихтенштейн) вводит мяч от ворот мощным ударом на половину поля казахов.

04' Ян Вороговский (Казахстан) прорывается левым флангом. но мяч у него выбили, аут введут хозяева и продолжат атаковать.

03' Хозяева поля берут мяч под свой тотальный контроль с первых секунд встречи.

01' На первой минуте матча желтую карточку получает Йенс Хофер (Лихтенштейн) за срыв перспективной атаки соперника.

01' Раздается свисток арбитра! Матч Казахстан — Лихтенштейн начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

16:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Астана-Арена». Звучат национальные гимны команд-участниц! Игра вот-вот начнется!

16:55 Сегодня в Астане переменная облачность, во время матча температура будет около +8℃.

16:53 Главным арбитром встречи назначен Павел Рачковски из Польши.

16:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

16:48 Сегодняшний матч пройдет в Астане на стадионе «Астана-Арена», который вмещает 30 000 зрителей.

16:45 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча квалификации Чемпионата мира 2026 между сборными Казахстана и Лихтенштейна. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

Казахстан: Сейсен Мухаммеджан, Каиров Багдат, Касым Алибек, Алип Нуралы, Вороговский Ян, Зайнутдинов Бактиёр, Куат Исламбек, Самородов Максим, Оразов Рамазан, Кенжебек Галымжан, Чесноков.

Лихтенштейн: Бюхель Бенджамин, Шлегель Северин, Хофер Йенс, Гёппель Максимилиан, Хаслер Николас, Хаслер Алессио, Люхингер Зимон, Зеле Арон, Цунд Эмануэль, Нотаро Фабио, Киндл Кенни.

Казахстан

Сборная Казахстана занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея на своем счету всего 3 набранных балла благодаря гостевой победе над своим сегодняшним соперником. Статистика забитых и пропущенных у «желто-синих» сильно минусовая — 3:11 (-8).

В трех турах подряд сборная Казахстана терпит поражения, при этом практически ничего не создавая в атаке. Обидчиками команды выступили: Северная Македония (0:1), Уэльс (0:1) и Бельгия (0:6). Вот такие результаты в линии нападения показывают казахи в последнее время.

Лихтенштейн

Сборная Лихтенштейна занимает последнюю строчку в квалификационной группе J и уже не имеет даже теоретических шансов на выход в финальную часть ЧМ-2026. Все свои матчи в квалификации Лихтенштейн проиграл и с нулем набранных баллов является главным аутсайдером. Статистика забитых и пропущенных говорит сама за себя — 0:19.

У Лихтенштейна что не матч, то обязательно разгром, при этом не важно — дома играет команда или на выезде. В двух последних турах соперники забили Лихтенштейну 11 мячей: Бельгия (6:0) и Северная Македония (5:0).

Личные встречи

Между собой сборные Казахстана и Лихтенштейна играли всего раз. Было это в нынешнем отборочном цикле на Чемпионат мира 2026. В той встрече победу праздновали казахстанские футболисты со счетом 2:0.

