прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.42

10 октября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Боливия и Иордания. Начало игры — в 19:00 мск.

Боливия

Турнирное положение: Боливийцы еще не квалифицировались на Мундиаль. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы отборочной группы.

При этом Боливия в 18 матчах набрала 20 зачетных баллов. В них команда отличилась 17 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Боливийцы переиграли Бразилию (1:0).

До того команда потерпела поражение от Колумбии (0:3). А вот поединок с Чили завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках Боливия забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Боливийцы нынче выглядят довольно уверенно. Команда сумела пробиться в стыки за выход на чемпионат мира.

Причем Боливия традиционно сильна лишь на своем поле. А вот пропускает команда в среднем почти 2 мяча за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда постарается воспользоваться проблемами иорданцев.

Иордания

Турнирное положение: Иорданцы сумели выйти на Мундиаль. Команда финишировала на 2 строчке турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Иордания всего на один пункт опередила Ирак. При этом команда отличилась 16 забитыми мячами в 10 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Иорданцы разгромили Доминиканскую Республику (3:0).

До того команда не дала себя обыграть России (0:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от Ирака (0:1).

При этом Иордания в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Иорданцы нынче выглядят симпатично. Команда не пропускает уже 2 матча кряду.

При этом Иордания не проигрывала в 2 своих последних поединках. А вот в среднем команда пропускает реже гола за матч.

Команда не столь ярко действует в плане реализации. Да и состав иорданцев по именам выглядит весьма скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Иорданцы постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Иордания не пропускала в 2 своих последних поединках

Боливия в среднем пропускает фактически 2 мяча за матч

Боливийцы в среднем забивают чуть реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Боливия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.25 и 1.68.

Прогноз: Боливийцы выглядят монолитнее соперника, плюс способны прибавить в плане реализации.

Номинальные хозяева имеют в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, и явно начнут встречу активно.

2.42 П1 в 1 тайме

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.42 на матч Боливия — Иордания принесёт прибыль 1420₽, общая выплата — 2420₽

Ставка: Победа Боливии в 1 тайме за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

2.25 ТБ 2.5

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Боливия — Иордания принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25