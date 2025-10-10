10 октября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Бельгия и Северная Македония. Начало встречи — 21:45 мск.
Бельгия
Турнирное положение: после четырех матчей Бельгия занимает второе место в группе J с 10 очками в активе при разнице мячей 17:4.
Последние матчи: предыдущие встречи бельгийской команды завершились успешно— без проблем были обыграны команды Казахстана (6:0) и Лтхтенштейна (6:0)
До того Бельгия обыграла Уэльс (4:3) и сыграла вничью против Северной Македонии (1:1).
Не сыграют: травмирован Ромелу Лукаку.
Состояние команды: Бельгийцы по праву являются главными фаворитами своего квинтета и способны выиграть отборочную группу, но у команды Руди Гарсии имеются вполне серьезные соперники в качестве Северной Македонии и Уэльса, которые сами не меньше «красных дьяволов» желают попасть на мундиаль.
Северная Македония
Турнирное положение: сейчас Северная Македония возглавляет свой квинтет с 11 баллами после пяти игр при положительной разнице мячей 11:2.
Последние матчи: в сентябрьских играх македонская команда выступила неоднозначно — сначала было поражение от Саудовской Аравии (1:2), а в домашней игре отбора был разгромлен Лихтенштейн (5:0).
До того Северная Македония в июньских встречах обыграла Казахстан (1:0) и сыграла вничью с Бельгией (1:1).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: Северная Македония выдает сильное выступление в отборочной группе и пока не потерпела ни одного поражения. Перспективы балканцев полностью зависят от гостевых встреч против Бельгии и Уэльса.
Статистика для ставок
- Команды играли между собой пять раз— трижды победу праздновали бельгийцы, две встречи завершилась вничью
- Северная Македония забивает 13 игр подряд
- Бельгия не проигрывает пять игр подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Бельгии дают 1,18, а на Северную Македонию — 18,00, ничью букмекеры оценивают в 7,40.
Тотал меньше 2,5 идет за 6,20, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,46.
Прогноз: команды будут биться за первое место в группе и вряд ли Северная Македония готова просто так сдаться
Основная ставка: Победа Северной Македонии с форой +1,5 за 2,46.
Прогноз: также стоит ожидать, что обе команды забьют в этой встрече
Дополнительная ставка: Обе забьют — Да за 2,55.