прогноз на матч отбора на ЧМ-2026, ставка за 2.46

10 октября в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Бельгия и Северная Македония. Начало встречи — 21:45 мск.

Бельгия

Турнирное положение: после четырех матчей Бельгия занимает второе место в группе J с 10 очками в активе при разнице мячей 17:4.

Последние матчи: предыдущие встречи бельгийской команды завершились успешно— без проблем были обыграны команды Казахстана (6:0) и Лтхтенштейна (6:0)

До того Бельгия обыграла Уэльс (4:3) и сыграла вничью против Северной Македонии (1:1).

Не сыграют: травмирован Ромелу Лукаку.

Состояние команды: Бельгийцы по праву являются главными фаворитами своего квинтета и способны выиграть отборочную группу, но у команды Руди Гарсии имеются вполне серьезные соперники в качестве Северной Македонии и Уэльса, которые сами не меньше «красных дьяволов» желают попасть на мундиаль.

Северная Македония

Турнирное положение: сейчас Северная Македония возглавляет свой квинтет с 11 баллами после пяти игр при положительной разнице мячей 11:2.

Последние матчи: в сентябрьских играх македонская команда выступила неоднозначно — сначала было поражение от Саудовской Аравии (1:2), а в домашней игре отбора был разгромлен Лихтенштейн (5:0).

До того Северная Македония в июньских встречах обыграла Казахстан (1:0) и сыграла вничью с Бельгией (1:1).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: Северная Македония выдает сильное выступление в отборочной группе и пока не потерпела ни одного поражения. Перспективы балканцев полностью зависят от гостевых встреч против Бельгии и Уэльса.

Статистика для ставок

Команды играли между собой пять раз— трижды победу праздновали бельгийцы, две встречи завершилась вничью

Северная Македония забивает 13 игр подряд

Бельгия не проигрывает пять игр подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Бельгии дают 1,18, а на Северную Македонию — 18,00, ничью букмекеры оценивают в 7,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 6,20, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,46.

Прогноз: команды будут биться за первое место в группе и вряд ли Северная Македония готова просто так сдаться

Основная ставка: Победа Северной Македонии с форой +1,5 за 2,46.

Прогноз: также стоит ожидать, что обе команды забьют в этой встрече

Дополнительная ставка: Обе забьют — Да за 2,55.