В пятницу, 10 октября, сборная Бельгии примет Северную Македонию в рамках квалификации Чемпионата мира 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

37' Леандро Троссар (Бельгия) попытался пройти защитника через короткий пас на Жереми Доку, но партнер не смог точно возвратить мяч.

35' Жереми Доку (Бельгия) взял игру на себя, прошел по боковой линии штрафной и пробил, но попал в спину Андрею Стойчевскому (Северная Македония).

33' Алексис Салемакерс (Бельгия) пробил с метров двадцати, но его заблокировали защитники гостевой команды.

31' Кевин Де Брёйне (Бельгия) навесил со штрафного на Леандро Троссара (Бельгия), тот выпрыгнул выше всех на дальней штанге, но пробил выше ворот.

30' Стефан Ашковски (Северная Македония) въехал в ногу Кевин Де Брёйне (Бельгия) и получает желтую карточку.

27' Зено Дебаст (Бельгия) грубо играет в ногу Яни Атанасову (Северная Македония), гости быстро разыгрывают этот стандарт.

Статистика матча 1 Удары мимо 1 74 Владение мячом 26 3 Угловые удары 1 1 Офсайды 0 8 Фолы 4

Кевин Де Брёйне globallookpress.com

25' Кевин Де Брёйне (Бельгия) попытался пробить по воротам с дальней дистанции, но мяч полетел далеко от ворот!

24' 74% владения мячом у Бельгии. Тем не менее, в забитые голы это пока не вылилось!

22' Игроки Северной Македонии получили право на угловой. Навес в штрафную, но первым на мяче оказался Зено Дебаст (Бельгия).

21' Алексис Салемакерс (Бельгия) поймал отскок после подачи углового и мощно пробил, но мяч полетел выше ворот!

20' Максим Де Кёйпер (Бельгия) получил в лицо от Стефана Ашковски (Северная Македония), это очевидно месть за предыдущую стыку между ними.

19' Стефан Ашковски (Северная Македония) упал на газон и показывает, что против него сфолили, но игра не прерывается!

17' Кевин Де Брёйне (Бельгия) получил мяч в перспективной близости у ворот гостей, но судья зафиксировал положение вне игры.

16' Тимоти Кастань (Бельгия) получает мяч на лицевой линии и простреливает вдоль ворот. но сразу три соперника пролетели мимо мяча.

15' Хозяева буквально висят на воротах своих своих соперников, но до реальной опасности пока дело не дошло.

13' Жереми Доку (Бельгия) прорвался по левому флангу. ему забросили быструю передачу, но бельгийский форвард догнать мяч не смог.

12' Навес в штрафную на Кевина Де Брёйне (Бельгия), тот бьет и мяч отскакивает на угловой.

10' Леандро Троссар (Бельгия) оказался в перспективном положении в штрафной гостей, но в очереднйо раз проиграл борьбу за мяч, на этот раз Андрею Стойчевскому (Северная Македония).

08' Жереми Доку (Бельгия) прострелил в штрафую на Леандро Троссара (Бельгия), но первым на мяче оказался Столе Димитриевски (Северная Македония).

06' Алексис Салемакерс (Бельгия) получает первую в матче желтую карточку.

04' Эльиф Элмас (Северная Македония) отобрал мяч в центре поля и попытался дальним забросом вывести своих нападающих на удар, но на выходе надежно сыграл Тибо Куртуа (Бельгия).

03' Кевин Де Брёйне (Бельгия) неспешно двигает атаку своей команды к воротам гостей.

02' Хозяева поля с первых секунд берут мяч под свой контроль!

01' Раздается свисток арбитра! Матч Бельгия — Северная Македония начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

21:42 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Planet Group Arena». Звучат национальные гимны команд-участниц! Игра вот-вот начнется!

21:38 Сегодня в Генте облачно, во время матча температура будет около +14℃.

21:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

21:32 Главным арбитром встречи назначен Халил Мелер из Турции.

21:28 Сегодняшний матч пройдет в Генте на стадионе «Planet Group Arena», который вмещает 20 000 зрителей.

21:22 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча квалификации Чемпионата мира 2026 между сборными Бельгии и Северной Македонии. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

Бельгия: Куртуа Тибо, Кастань Тимоти, Дебаст Зено, Теате Артур, Де Кёйпер Максим, Ванакен Ханс, Раскин Николас, Де Брёйне Кевин, Салемакерс Алексис, Троссар Леандро, Доку Жереми.

Северная Македония: Димитриевски Столе, Зайков Джоко, Стойчевски Андрей, Муслиу Визар, Алиоски Эгзиян, Барди Энис, Атанасов Яни, Ашковски Стефан, Костадинов Тихомир, Элмас Эльиф, Миовски Боян.

Бельгия

Сборная Бельгии занимает второе место в группе J, отставая от своего сегодняшнего соперника на один турнирный балл, при этом имея матч в запасе. В случае победы бельгийцы возглавляют таблицу единолично. В четырех проведенных матчах отбора «красные дьяволы» забили 17 голов, а пропустили 4.

После стартовой ничьей с Северной Македонией (1:1), бельгийцы трижды подряд одержали победы: над Уэльсом (4:3), Лихтенштейном (6:0) и Казахстаном (6:0). Благодаря этим успехам команда положила 10 очков в копилку.

Северная Македония

Северная Македония неожиданно для многих захватило лидерство в отборочной группе J. После пяти проведенных туров команда имеет на своем счету 11 набранных баллов. Очки были потеряны в поединках против Бельгии (1:1) и Уэльса (1:1). Если в предстоящем матче с бельгийцами «красно-желтая» дружина сможет зацепить очки, она удержится на первой строчке турнирной таблицы.

В двух последних турах Северная Македония победила и не разу не пропустила: Казахстан (1:0) и Лихтенштейн (5:0). Отметим, что оборона команды действует в этом отборочном цикле очень надежно — в пяти встречах пропущено всего 2 мяча, при 11-ти забитых.

Личные встречи

За всю историю взаимоотношений эти соперники провели пять матчей: три из них завершились победой сборной Бельгии, еще два вничью. Последняя очная дуэль состоялась в июне нынешнего года в рамках квалификации ЧМ-2026, в той встрече соперники разошлись миром (1:1).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.46