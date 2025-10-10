прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.48

10 октября в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Атлетико» и «Интер». Начало игры — в 19:00 мск.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» в своем чемпионате выступают не столь успешно. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетико» набрал 13 очков в 8 стартовых турах. Да и забивает команда в среднем почти 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Матрасники» не смогли переиграть «Сельту» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Айнтрахту» (5:1). Да и поединок с «Реалом» завершился яркой викторией (5:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Атлетико» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Матрасники» нынче выглядят весьма выгодно. Команда до последней ничьей победила трижды кряду.

Причем «Атлетико» традиционно сложно противостоит «Интеру». В четырех очных поединках соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Матрасники» должны еще прибавить в плане реализации.

«Интер»

Турнирное положение: «Змеи» в своем чемпионате пока не преуспевают. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Интер» в 6 стартовых матчах набрал 12 очков. Команда отличилась 17 мячами при 8 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Змеи» переиграли «Кремонезе» (4:1).

До того команда сумела одолеть пражскую «Славию» (3:0). А вот чуть ранее она легко переиграла «Кальяри» (2:0).

При этом «Интер» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Змеи» весьма крепки, к тому же прибавляют с каждым матчем. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

При этом «Интер» победил в 5 своих последних поединках. Более того, в трех последних матчах команда пропустила всего 1 раз.

«Змеи» в среднем пропускают чаще одного мяча за матч. Да и Лаутаро Мартинес настрелял пока лишь 3 мяча в чемпионате Италии.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Змеи» уж точно не боятся «Атлетико», к тому же мотивированы продолжить свой победный ход.

Статистика для ставок

«Интер» победил в 5 своих последних матчах

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Атлетико» до последней ничьей победил 3 раза подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти идентичными коэффициентами — 1.97 и 1.95.

Прогноз: «Интер» имеет качественный подбор атакующих исполнителей, и наверняка будет нестись к воротам мадридцев.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и «матрасники» в своем последнем матче смотрелись бледновато.

2.48 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.48 на матч «Атлетико» — «Интер» принесёт прибыль 1480₽, общая выплата — 2480₽

Ставка: Победа «Интера» за 2.48.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.24 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч «Атлетико» — «Интер» принесёт прибыль 1240₽, общая выплата — 2240₽

Ставка: Обе не забьют за 2.24