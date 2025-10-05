5 октября в седьмом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Тулуза». Начало игры — в 16:00 мск.
«Лион»
Турнирное положение: «Лион» после шести туров французского первенства имеет в своем активе 15 баллов и находится наверху таблицы.
Команда занимает вторую позицию, лишь по дополнительным показателям уступая лидеру ПСЖ, а также на три очка опережая своего ближайшего преследователя — «Марсель».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках второго тура основного этапа Лиги Европы клуб на своем одержал победу над «Зальцбургом» (2:0).
Перед этим в шестом туре французского первенства коллектив набрал три балла, когда теперь в чужих стенах с результатом 1:0 одержал победу над «Лиллем».
Не сыграют: травмированы — Абнер Винисиус, Дескам, Геззаль, Мангала и Нуама, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Лион» выиграл, а в девяти последних поединках победил восемь раз.
Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на три балла, особенно если учесть явное превосходство в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Корентен Толиссо — лучший бомбардир команды в Лиге 1 с двумя голами.
«Тулуза»
Турнирное положение: «Тулуза» после шести стартовых туров французского первенства имеет семь очков в активе и находится в середине таблицы.
Команда занимает 10-ю позицию и на три балла отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на два пункта опережает как зону плей-офф за выживание (16-е место), так и зону вылета (17-18-я строчки).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках шестого тура нового розыгрыша чемпионата Франции клуб на своем поле разошелся мировой с «Нантом» (2:2).
Перед этим в пятом туре национального первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Осера» со счетом 0:1.
Не сыграют: травмированы — Азизи, Мессали и Шмидт, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Тулуза» проиграла трижды и ни разу не проиграла.
Это сулит гостям совсем плохие шансы даже на один балл, особенно если учесть явное превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Франк Магри — лучший бомбардир команды в Лиге 1 с тремя голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Лион» выиграл
- в четырех последних матчах «Лиона» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Тулузы» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.70, победа «Тулузы» — в 3.95.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.
Прогноз: в четырех последних матчах хозяева выиграли. Так было и в их пяти последних домашних поединках.
При этом в трех из четырех последних матчей гости проиграли.
Ставка: «Лион» победит за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Тулузы».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.13