4 октября в 6-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Вольфсбург». Начало игры — в 16:30 мск.
«Аугсбург»
Турнирное положение: «Фуггеры» стартовали весьма неудачно. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.
При этом «Аугсбург» в 5 матчах набрал всего 3 зачетных балла. В них команда отличилась 8 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фуггеры» уступили «Хайденхайму» (1:2).
До того команда была бита «Майнцем» (1:4). Да и поединок с «Санкт-Паули» завершился поражением (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 5 поражений. В этих поединках «Аугсбург» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 13.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Фуггеры» нынче угодили в кризис. Пять поражений кряду отбросили команду в зону вылета.
Причем «Аугсбург» традиционно успешно противостоит «Вольфсбургу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при 2 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается прервать затянувшуюся серию неудач.
«Вольфсбург»
Турнирное положение: «Волки» нынешний чемпионат начали скромно. Команда ныне пребывает на 12 строчке турнирной таблицы.
Причем «Вольфсбург» на 3 очка отстает от первой шестерки. Команда в пяти стартовых поединках отличилась 7 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» уступили «РБ Лейпцигу» (0:1).
До того команда была бита «Боруссией» Д (0:1). А вот чуть ранее она подписала боевую мировую с «Кёльном» (3:3).
При этом «Вольфсбург» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Андреас Сков Ольсен — травмирован.
Состояние команды: «Волки» потенциально способны побороться за выход в еврокубки. Вот только стабильности команде заметно недостает.
При этом «Вольфсбург» уступил в 2 своих последних поединках. А вот в среднем команда пропускает чаще одного мяча за матч.
Команда не столь ярко выглядит в плане реализации. Вот только поединки с крепкими оппонентами ей даются крайне тяжело.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Статистика для ставок
- «Вольфсбург» уступил в 2 своих последних матчах
- Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч
- «Фуггеры» уступили в 5 последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.52. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 2.72.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.74 и 2.16.
Прогноз: «Волки» способны прибавить в плане реализации, да и «фуггеры» нынче на спаде.
Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и оборона соперника слишком часто допускает результативные ошибки.
Ставка: Победа «Вольфсбурга» за 2.52.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.30