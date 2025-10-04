прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.52

4 октября в 6-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Вольфсбург». Начало игры — в 16:30 мск.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Фуггеры» стартовали весьма неудачно. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Аугсбург» в 5 матчах набрал всего 3 зачетных балла. В них команда отличилась 8 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фуггеры» уступили «Хайденхайму» (1:2).

До того команда была бита «Майнцем» (1:4). Да и поединок с «Санкт-Паули» завершился поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 5 поражений. В этих поединках «Аугсбург» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 13.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Фуггеры» нынче угодили в кризис. Пять поражений кряду отбросили команду в зону вылета.

Причем «Аугсбург» традиционно успешно противостоит «Вольфсбургу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается прервать затянувшуюся серию неудач.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: «Волки» нынешний чемпионат начали скромно. Команда ныне пребывает на 12 строчке турнирной таблицы.

Причем «Вольфсбург» на 3 очка отстает от первой шестерки. Команда в пяти стартовых поединках отличилась 7 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» уступили «РБ Лейпцигу» (0:1).

До того команда была бита «Боруссией» Д (0:1). А вот чуть ранее она подписала боевую мировую с «Кёльном» (3:3).

При этом «Вольфсбург» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Андреас Сков Ольсен — травмирован.

Состояние команды: «Волки» потенциально способны побороться за выход в еврокубки. Вот только стабильности команде заметно недостает.

При этом «Вольфсбург» уступил в 2 своих последних поединках. А вот в среднем команда пропускает чаще одного мяча за матч.

Команда не столь ярко выглядит в плане реализации. Вот только поединки с крепкими оппонентами ей даются крайне тяжело.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Вольфсбург» уступил в 2 своих последних матчах

Обе команды в среднем забивают чуть чаще гола за матч

«Фуггеры» уступили в 5 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.52. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 2.72.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.74 и 2.16.

Прогноз: «Волки» способны прибавить в плане реализации, да и «фуггеры» нынче на спаде.

Номинальные гости имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и оборона соперника слишком часто допускает результативные ошибки.

2.52 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.52 на матч «Аугсбург» — «Вольфсбург» принесёт чистый выигрыш 1520₽, общая выплата — 2520₽

Ставка: Победа «Вольфсбурга» за 2.52.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.30 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Аугсбург» — «Вольфсбург» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Обе не забьют за 2.30