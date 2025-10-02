«Хеккен» зацепится за результат на выезде?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.80

Ирландский «Шелбурн» сыграет против «Хеккена» из Швеции в 1-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 2 октября, начало — в 22:00 по мск.

«Шелбурн»

Турнирная таблица: В чемпионате Ирландии «Шелбурн» занимает 6 место, набрав 46 очков после 31 сыгранного матча.

Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Шелбурн» провел матч в ирландском первенстве и одержал победу над клубом «Уотерфорд Юнайтед» (2:1).

Не сыграют: С травмой из строя выбыл Конор Кирнс.

Состояние команды: «Шелбурн» в последних пяти матчах одержал три победы, сыграл вничью один раз и потерпел одно поражение.

«Хеккен»

Турнирная таблица: В чемпионате Швеции «Хеккен» занимает 10 место, набрав 29 очков в 25 сыгранных матчах.

Последние матчи: «Хеккен» перед еврокубками сыграл матча в чемпионате Швеции, на своей арене участник Лиги конференций оказался сильнее «Норрчепинга» (2:0).

Не сыграют: У «Хеккена» большие проблемы с составом, в лазарете команды находятся 7 футболистов: Питер Абрахамссон, Йохан Хаммар, Сабри Кондо, Якоб Лаурсен, Андреас Линде, Лео Вайсанен, Брайс Вембангомо.

Состояние команды: В пяти матчах «Хеккен» одержал две победы и потерпел три поражения. К слову, шведам удалось прервать черную полосу, которая состояла из двух матчей.

Статистика для ставок

«Шелбурн» в чемпионате Ирландии занимает 6 место

«Хеккен» в чемпионате Швеции занимает 10 место

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хеккен» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.90, а победа «Шелбурн» — в 3.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.82 и 1.98.

Прогноз: Команды примерно одного уровня, в среднем за игру забивают по 2 мяча, а это значит, что «Шелбурн» и «Хеккен» вполге могут забить другу другу, как минимум по мячу.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Не исключаем того, что соперники смогу сыграть в верховой футбол.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.82