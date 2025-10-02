«Ноа» зацепится за очки в Лиге конференций?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.80

Армянский «Ноа» сыграет против хорватской «Риеки» в 1-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 2 октября, начало — в 19:45 по мск.

«Ноа»

Турнирная таблица: «Ноа» входит в лидирующую группу армянского первенства, участник Лиги конференций занимает 2 место с активом в 16 очков. От лидера «Алашкерта» отставание составляет 2 балла.

Последние матчи: В минувшем туре чемпионата Армении «Ноа» переиграл «Арарат», забив сопернику два безответных мяча (2:0).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Ноа» не знает поражений на протяжении четырех матчей, армянский коллектив одержал три победы и одну встречу сыграл вничью.

«Риека»

Турнирная таблица: В хорватском чемпионате «Риека» занимает 9 место, в 8 сыгранных матчах участник Лиги конференций набрал 7 очков.

Последние матчи: В минувшем туре чемпионата Хорватии «Риека» разошлась миром с «Истрой» (0:0).

Не сыграют: Не сыграет в матче Анте Майсторович, игрок дисквалифицирован из-за красной карточки.

Состояние команды: В пяти матчах хорватский коллектив одержал одну победу, три игры завершил вничью и лишь в одной встрече «Риека» позволила себе проиграть.

Статистика для ставок

«Ноа» одержал вторую победу подряд

«Риека» разошлась миром с «Истрой» в чемпионате Хорватии (0:0)

«Ноа» и «Риека» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.50, а победа «Риека» — в 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.97 и 1.83.

Прогноз: Команды примерно одного уровня, можно ожидать, что армянский и хорватский клубы забьют друг другу по мячу.

1.80 Обе забьют: Да Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Ноа»- «Риека» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.97 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч «Ноа»- «Риека» позволит вывести на карту выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.97.