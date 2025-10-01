«Пари НН» встретится со «Спартаком» в рамках 5-го тура группового этапа Кубка России. Поединок пройдет 1 октября и начнется в 18:00 по мск.
«Пари НН»
Турнирное положение: Нижегородцы занимают 3-е место в группе С с 3 очками в активе после 4-х туров. «Пари НН» отстает от «Спартака» (2-я позиция) на 4 пункта.
Команда также не лучшим образом выступает и в чемпионате России, занимая предпоследнее 15-е место в таблице с 6-ю очками в активе, отставая от зоны стыков на 1 балл.
Последние матчи: В прошлом поединке РПЛ «Пари НН» крупно уступил тому же «Спартаку» (0:3). Матчем ранее нижегородцы проиграли «Ахмату» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 90+3-й минуте.
В 4-х матчах группового этапа Кубка России «Пари НН» трижды проиграл и однажды обыграл «Ростов» со счетом 1:0. За этот отрезок нижегородцы уступали «Динамо» Мх (1:2), «Спартаку» (0:4) и вновь грозненскому сопернику (0:1).
Состояние команды: «Пари НН» переживает не самые лучшие времена, команда проиграла в 3-х последних матчах во всех турнирах. Нижегородцам необходимо встряхнуться.
В Кубке России у «Пари НН» есть больше шансов заявить о себе, нежели в чемпионате страны. Команде только необходимо чаще набирать очки, чтобы не занять последнее место в группе.
«Спартак»
Турнирное положение: «Красно-белые» располагаются на 2-й позиции в группе С Кубка России. «Спартак» сумел набрать 7 очков за 4 тура на турнире, отставая от лидерства на 4 балла.
В РПЛ у команды еще есть перспективы занять лидерские позиции. После 10-и туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице с 18-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции всего на 3 пункта.
Последние матчи: В прошедшей встрече «красно-белые» разгромили тот же «Пари НН» со счетом 3:0, а до этого команда сумела одолеть «Крылья Советов» (2:1).
За 4 поединка в Кубке России команда обыграла «Пари НН» (4:0) и «Ростов» (2:0), а также уступила махачкалинскому «Динамо» (1:2) и «Ростову» (1:2).
Состояние команды: «Красно-белые» потихоньку налаживают свою игру, команда уверенно выступает в РПЛ, но в Кубке страны есть проблемы. В предстоящем матче против «Пари НН» москвичам необходимо побеждать.
В последних 3-х очных встречах «Спартак» непременно обыгрывал нижегородцев. За этот период «красно-белые» не пропустили ни одного мяча при 10-и забитых.
Статистика для ставок
- «Пари НН» проиграл в 3-х последних матчах во всех турнирах
- «Спартак», напротив, выиграл 2 последних поединка
- В последних 3-х очных матчах «Спартак» непременно обыгрывал «Пари НН»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спартака» — 1.48, победа «Пари НН» — 6.70, ничья — за 4.30.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.78 и 2.05 соотвественно.
Прогноз: «Спартак» снова забьет несколько голов в ворота «Пари НН».
Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» 2 больше за 2.10.
Прогноз: Сейчас «Спартак» сильнее «Пари НН». Нижегородцы все никак не могут найти свою игру.
Ставка: Победа «Спартака» (-1) за 1.80.