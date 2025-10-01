В Дортмунде будет результативный футбол?

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 1.90

1 октября в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Боруссия» Дортмунд и «Атлетик». Начало встречи — в 22:00 мск.

«Боруссия» Дортмунд

Турнирное положение: «Боруссия» хорошо начала сезон в Бундеслиге. На данный момент команда идет на 2-м месте.

В чемпионате Германии у «Боруссии» 4 победы и одна ничья в пяти встречах. Набрано 13 очков.

Последние матчи: В сентябре «Боруссия» из четырех встреч выиграла три. Команде удалось победить «Хайденхайм», «Вольфсбург» и «Майнц». В этих матчах «шмели» забили 5 голов и не пропустили ни одного мяча.

Без победы «Боруссия» осталась лишь в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом». В Турине клубы устроили сумасшедшую перестрелку, сыграв вничью 4:4.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: С момента прихода Нико Ковача в феврале «Боруссия» заметно прибавила. Под его руководством команда не только пробилась в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, но и сохранила динамику в Клубном чемпионате мира, где добралась до стадии 1/4 финала.

Стадион в Дортмунде по-прежнему является одним из самых трудных для соперников. В последних 15 встречах дома «Боруссия» уступила лишь однажды — «Барселоне» (2:3) в прошлогодней ЛЧ, одержав при этом девять побед и четырежды сыграв вничью.

В новом сезоне дортмундцы стабильно начинают агрессивно: в семи официальных матчах подряд они открывали счет, а большинство мячей (9 из 15) забивали до 60-й минуты.

«Атлетик»

Турнирное положение: В Примере «Атлетик» располагается в середине турнирной таблицы. Команда из Бильбао находится на 10-й позиции.

«Атлетик» набрал 10 очков в семи матчах. В Ла Лиге у Бильбао три победы, одна ничья и три поражения.

Последние матчи: В сентябре «Атлетик» разочаровывал своих поклонников. Команда не одержала ни одной победы. Ранее в Ла Лиге «Атлетик» в гостях уступил «Вильярреалу» со счетом 0:1.

С учетом всех турниров безвыигрышная серия «Атлетика» составляет 5 матчей. Последний раз клуб побеждал 31 августа. Тогда удалось взять верх над «Бетисом» (2:1).

Состояние команды: В дебютной игре группового этапа ЛЧ «Атлетик» принимал дома «Арсенал» (0:2). Первый тайм получился равным, однако во второй половине «канониры» показали свое превосходство.

Главное позитивное событие — возвращение Нико Уильямса. После пяти пропущенных матчей вингер возобновил тренировки в общей группе и может выйти на поле в Дортмунде.

Наставник басков объясняет спад низкой результативностью. Проблема глубже: «Атлетику» не хватает креатива и сплоченности, а текущая форма игроков далека от оптимальной. В предстоящем поединке шансы гостей на успех совсем небольшие.

Статистика для ставок

«Боруссия» в новом сезоне Бундеслиги еще ни разу не проиграла

«Атлетик» не побеждает с 31 августа

Ранее команды друг с другом не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.91, а победа «Атлетика» — в 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.90 и 2.04.

Прогноз: У «Атлетика» явный спад. Команде будет очень сложно завоевать очки в Дортмунде. Скорее всего, хозяева отпразднуют победу.

1.88 Победа «Боруссии» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Боруссия» Дортмунд — «Атлетик» принесёт чистый выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: победа «Боруссии» за 1.88.

Прогноз: Испанский клуб намерен прервать полосу неудач, а «Боруссия» постарается одержать первую победу в ЛЧ. В такой ситуации стоит ждать результативный футбол. Команды должны преуспеть в атакующих действиях.

1.90 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Боруссия» Дортмунд — «Атлетик» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 2.5 за 1.90.