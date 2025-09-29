прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.26

29 сентября в 12-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и КАМАЗ. Начало игры — в 19:00 мск.

«Черноморец» Нв

Турнирное положение: «Моряки» постепенно выходят из кризиса. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Черноморец» Нв всего на один пункт опережает зону вылета. А вот отличилась команда 13 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Моряки» переиграли «Астрахань» (2:0). До того команда минимально уступила «СКА-Хабаровску». А вот поединок с «Чайкой» принес три зачетных балла (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Черноморец» Нв забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Моряки» потенциально способны прибавить во всех компонентах. В 4 своих последних матчах они победили 3 раза.

Причем «Черноморец» Нв традиционно успешно противостоит челнинцам. В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Моряки» намерены оторваться от опасной зоны.

КАМАЗ

Турнирное положение: Челнинцы сражаются за выход в стыки. Команда ныне пребывает на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем КАМАЗ всего на 2 пункта отстает от искомой 4 позиции. А вот отличилась команда 16 забитыми мячами в 11 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Челнинцы в серии пенальти одолели костромской «Спартак». До того команда не смогла одолеть «Шинник» (0:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Ротора» (0:3).

При этом КАМАЗ в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Челнинцы имеют вполне надежные тылы. Команда не пропускала в двух своих последних поединках.

При этом КАМАЗ уступил «морякам» в 2 последних очных поединках. Зато команда Ильдара Ахметзянова способна выжимать максимум из минимума.

Вот только забивает команда в среднем чаще гола за матч. Челнинцы уступили всего 2 раза в 11 поединках первенства.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Да и Руслан Апеков наколотил уже 6 мячей в текущем первенстве.

Статистика для ставок

КАМАЗ не пропускал в 2 своих последних поединках

«Моряки» в среднем забивают фактически гол за матч

«Черноморец» Нв в 2 последних очных поединках обыграл челнинцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Черноморец» Нв — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 3.48.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.56 и 1.52.

Прогноз: «Моряки» способны прибавить в плане реализации, и наверняка будут максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева пытаются отдалиться от опасной зоны, к тому же одолели челнинцев в двух последних очных поединках.

Ставка: Победа «Черноморца» Нв за 2.26.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.56