28 сентября в 7-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Осасуна». Начало игры — в 22:00 мск.
«Бетис»
Турнирное положение: Севильцы стартовали ниже своих возможностей. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Бетис» на 4 зачетных пункта отстают от третьей позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Севильцы не сумели одолеть «Ноттингем Форест» (2:2).
До того команда сумела переиграть «Реал Сосьедад» (3:1). А вот поединок с «Леванте» завершился боевым паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Бетис» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: Иско, Марк Бартра — травмированы.
Состояние команды: Севильцы явно поборются за попадание в еврокубки. Да и не проигрывает команда уже 3 поединка кряду.
Причем «Бетис» традиционно удачно противостоит «Осасуне». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Севильцы явно сильнее соперника, да и Антони должен сказать свое веское слово.
«Осасуна»
Турнирное положение: Памплонцы нынешний чемпионат начали посредственно. Команда ныне пребывает на 13 строчке турнирной таблицы.
Причем «Осасуна» в 6 матчах набрала всего 7 очков. Команда отличилась 5 мячами при 5 пропущенных в собственные ворота.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Памплонцы не сумели переиграть «Эльче» (1:1).
До того команда была бита «Вильярреалом» (1:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение ершистому «Райо Вальекано» (2:0).
При этом «Осасуна» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Памплонцы вполне способны окопаться в середняках лиги. Вот только с результативностью у команды имеются огромные сложности.
При этом «Осасуна» в среднем пропускает фактически гол за матч. Да и результаты команды стабильными никак не назовешь.
Памплонцы уже больше двух лет не могут обыграть «Бетис». При этом команда не побеждает уже два матча кряду.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за драгоценные очки.
Статистика для ставок
- «Осасуна» не побеждает 2 матча кряду
- «Бетис» не проигрывает 3 матча кряду
- Севильцы уже 2 с половиной года не проигрывают «Осасуне»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.93 и 1.93.
Прогноз: «Бетис» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, и наверняка сразу понесется к воротам соперника.
Номинальные хозяева явно поборются за выход в еврокубки, плюс исторически успешно противостоят «Осасуне».
Ставка: Победа «Бетиса» в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.80