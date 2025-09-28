прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.30

28 сентября в 7-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Осасуна». Начало игры — в 22:00 мск.

«Бетис»

Турнирное положение: Севильцы стартовали ниже своих возможностей. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Бетис» на 4 зачетных пункта отстают от третьей позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Севильцы не сумели одолеть «Ноттингем Форест» (2:2).

До того команда сумела переиграть «Реал Сосьедад» (3:1). А вот поединок с «Леванте» завершился боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Бетис» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Иско, Марк Бартра — травмированы.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Севильцы явно поборются за попадание в еврокубки. Да и не проигрывает команда уже 3 поединка кряду.

Причем «Бетис» традиционно удачно противостоит «Осасуне». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Севильцы явно сильнее соперника, да и Антони должен сказать свое веское слово.

«Осасуна»

Турнирное положение: Памплонцы нынешний чемпионат начали посредственно. Команда ныне пребывает на 13 строчке турнирной таблицы.

Причем «Осасуна» в 6 матчах набрала всего 7 очков. Команда отличилась 5 мячами при 5 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Памплонцы не сумели переиграть «Эльче» (1:1).

До того команда была бита «Вильярреалом» (1:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение ершистому «Райо Вальекано» (2:0).

При этом «Осасуна» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Памплонцы вполне способны окопаться в середняках лиги. Вот только с результативностью у команды имеются огромные сложности.

При этом «Осасуна» в среднем пропускает фактически гол за матч. Да и результаты команды стабильными никак не назовешь.

Памплонцы уже больше двух лет не могут обыграть «Бетис». При этом команда не побеждает уже два матча кряду.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

«Осасуна» не побеждает 2 матча кряду

«Бетис» не проигрывает 3 матча кряду

Севильцы уже 2 с половиной года не проигрывают «Осасуне»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.93 и 1.93.

Прогноз: «Бетис» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, и наверняка сразу понесется к воротам соперника.

Номинальные хозяева явно поборются за выход в еврокубки, плюс исторически успешно противостоят «Осасуне».

2.30 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Бетис» — «Осасуна» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа «Бетиса» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

3.80 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.80 на матч «Бетис» — «Осасуна» позволит вывести на карту выигрыш 2800₽, общая выплата — 3800₽

Ставка: Ничья за 3.80