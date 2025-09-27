прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.10

27 сентября в 6-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лорьян» и «Монако». Начало игры — в 18:00 мск.

«Лорьян»

Турнирное положение: «Мерлузовые» стартовали весьма неудачно. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Лорьян» в 5 матчах набрал всего 4 зачетных балла. Да и отличилась команда 6 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Мерлузовые» не уступили «Гавру» (1:1).

До того команда была бита «Марселем» (0:4). Да и поединок с «Лиллем» принес форменное разочарование (1:7).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Лорьян» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 13.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Мерлузовые» потенциально способны избежать борьбы за выживание. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.

Причем «Лорьян» традиционно неудачно противостоит «Монако». В пяти последних очных поединках команда уступила 1 раз при 4 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Мерлузовые» намерены как можно скорее выбраться из опасной зоны.

«Монако»

Турнирное положение: Монегаски текущий чемпионат начали продуктивно. Команда ныне пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Монако» в 5 матчах набрал 12 зачетных баллов. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Монегаски переиграли «Мец» (5:2).

До того команда потерпела поражение от «Брюгге» (1:4). А вот чуть ранее она с натугой переиграла «Осер» (2:1).

При этом «Монако» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Александр Головин, Денис Закария, Лукас Градецки — травмированы.

Состояние команды: Монегаски намерены удержаться на вершине таблицы. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом «Монако» потенциально обязан прибавить в плане реализации. А вот «Лорьяну» команда не проигрывает уже 4 года.

Органично вписался в состав команды некогда перспективный Ансу Фати. На его счету 3 забитых мяча в двух последних поединках.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда не собирается терять очки на ровном месте.

Статистика для ставок

«Монако» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

«Мерлузовые» не побеждали в 3 своих последних матчах

«Лорьян» уже 4 года не может одолеть монегасков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: «Монако» способен еще прибавить в плане реализации, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости намерены побороться за чемпионский титул, да и оппонент в последних матчах выглядел бледно.

П2 в 1 тайме

Ставка: Победа «Монако» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

ТБ 3.5

Ставка: ТБ 3.5 за 2.30