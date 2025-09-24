ставка за 1.80 и прогноз на матч Кубка английской Лиги

24 сентября в 1/16 финала Кубка английской Лиги по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Донкастер». Начало встречи — 21:45 мск.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Тоттенхэм» еще не играл в Кубке английской Лиги нынешнего сезона, поэтому для него это будет первый поединок в данном турнире.

Команда по итогам пяти туров Премьер-лиги занимает третью строчку с отставанием в два балла от зоны еврокубков (топ-5), а также с отрывом в два очка от шестой, нееврокубковой позиции.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура национального первенства клуб на чужой арене разошелся мировой с «Брайтоном» (2:2).

Перед этим в поединке первого тура основного этапа Лиги чемпионов коллектив уже был на высоте, когда теперь на своем поле одержал победу над испанским «Вильярреалом» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Биссума, Дрэгушин, Кулусевски, Мэддисон, Соланке и Такаи, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Тоттенхэм» выиграл четыре раза при одном поражении и одной ничьей.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на успех, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное преимущество над соперником в классе, а также фактор своего поля.

Ришарлисон — лучший бомбардир команды в английской Премьер-лиге текущего розыгрыша с тремя голами.

«Донкастер»

Турнирное положение: «Донкастер», в отличие от соперника, уже прошел две стадии в Кубке английской Лиги, в которых обыграл «Мидлсбро» и «Аккрингтон».

Команда по итогам девяти поединков третьего дивизиона страны (Лига 1) занимает седьмую строчку, лишь по дополнительным показателям уступая зоне плей-офф за повышение в классе (топ-6).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Лиги 1 клуб на своем поле потерпел поражение от «Уимблдона» с результатом 1:2.

Перед этим в поединке третьего тура национального первенства коллектив также остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах переиграл «Уигану» (0:3).

Не сыграют: травмирован — Клифтон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на третий английский дивизион, «Донкастер» проигра.

Это говорит о плохой форме гостей, что не сулит им хороших шансов на успех, особенно если учесть явный перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Бен Клоуз — лучший бомбардир команды в Кубке английской Лиги с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Тоттенхэма» забивали меньше 3,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Тоттенхэма» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Донкастера» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.17. Ничья — в 7.40, победа «Донкастера» — в 17.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.42 и 2.85.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забили меньше 3,5 голов. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в восьми из девяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.80 Тотал меньше 3,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: тотал меньше 3,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Тоттенхэма».

2.85 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.85