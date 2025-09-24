Голов будет в достатке

ставка за 3.00, прогноз на матч Лиги Европы

24 сентября в 1-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют ПАОК и «Маккаби» Тель-Авив. Начало игры — в 19:45 мск.

ПАОК

Турнирное положение: «Чёрно-белые» в своем чемпионате выступают продуктивно. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом ПАОК в 4 стартовых турах набрал 10 зачетных пунктов. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Чёрно-белые» не смогли одолеть «Панетоликос» (0:0).

До того команда потерпела поражение от «Левадиакоса» (1:4). А вот поединок с ОФИ завершился непростой викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках ПАОК забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Чёрно-белые» нынче выглядят не столь выгодно. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем ПАОК исторически неудачно противостоит «жёлтым». В двух очных поединках команда уступила сопернику.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Чёрно-белые» постараются максимально воспользоваться преимуществом своего поля.

«Маккаби» Тель-Авив

Турнирное положение: «Жёлтые» в своем чемпионате привычно бьются за чемпионство. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Маккаби» Тель-Авив в 4 стартовых матчах набрал 12 очков. Команда отличилась 14 мячами при 2 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Жёлтые» сумели одолеть «Хапоэль» Иерусалим (2:1).

До того команда учинила разгром «Хапоэлю» Петах-Тиква (4:0). А вот чуть ранее она столь же уверенно переиграла «Ирони» Тверия (4:0).

При этом «Маккаби» Тель-Авив в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Жёлтые» побеждают уже 4 матча кряду. А вот забивает команда в среднем 3 мяча за матч.

При этом «Маккаби» Тель-Авив потенциально способен еще прибавить в плане реализации. Да и Дор Перец настрелял уже 5 мячей в чемпионате Израиля.

«Жёлтые» не проигрывали в 4 своих последних поединках. Да и вообще, команда намерена изрядно пошуметь в Лиге Европы.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Перец и его партнеры намерены преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Маккаби» Тель-Авив победил в 4 своих последних матчах

Греки в среднем забивают один гол за матч

«Жёлтые» одолели ПАОК в обоих очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПАОК — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.95, а победа оппонента — в скромные 4.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.83 и 2.04.

Прогноз: «Маккаби» Тель-Авив имеет качественный подбор атакующих игроков, и наверняка не собирается отсиживаться в тылах.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же постараются реабилитироваться за последние неудачи.

3.00 ТБ 3.5 Ставка на матч #1

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

3.95 Ничья Ставка на матч #2

Ставка: Ничья за 3.95