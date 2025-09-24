В среду, 24 сентября, состоится матч 1-го тура Лиги Европы, в котором ПАОК примет «Маккаби Тель-Авив». Начало игры — в 19:45 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

45+1' Вратарь показал высший класс в этом эпизоде! Яннис Константелиас эффектно пробрался в штрафную и пробил в левый угол

45' К первому тайму будет добавлено 2 минуты!

44' Тайсон предпринял попытку заброса, но защитники грамотно заблокировали мяч.

43' Кенни решил пойти в дриблинг, но его попытка была пресечена — мяч был чисто выбит!

41' ПАОК имел шанс благодаря отличному навесу Джонджо Кенни в штрафную, но оборона соперника действовала безупречно.

40' Живкович завладевает мячом в центре штрафной, оценивает обстановку и наносит удар, который, тем не менее, блокируется соперником.

38' Защитник проявил мастерство, заблокировав удар Роя Ревиво, который последовал после точного прострела.

37' Нет гола! Футболисты «Маккаби Тель-Авив» уже готовились к празднованию, но арбитр после просмотра VAR отменил гол из-за офсайда.

36' ГОЛ! «Маккаби Тель-Авив» выходит вперёд благодаря точному взаимодействию Роя Ревиво и Дора Переца. Последний с близкого расстояния реализует момент — 0:1.

35' Сагив Иехезкель впечатляющим дриблингом прорвался на ударную позицию в штрафной, однако его попытка завершить атаку была пресечена.

33' ПАОК потерял отличный момент! Андрия Живкович после красивого рывка к штрафной площади пробил настолько неточно, что мяч достиг верхних ярусов трибун.

32' Абдул Рахман Баба выбрал силу вместо точности, и его удар прошёл так далеко от ворот, что голкипер даже не шелохнулся.

31' Получив мяч в штрафной площади, Рой Ревиво оказался в отличной позиции для удара, однако не смог реализовать момент. Выстрел ушёл намного выше ворот!

29' Сагив Иехезкель активно жестами призывает медицинский персонал на поле.

27' Джонджо Кенни в составе ПАОК получил заслуженное предупреждение!

26' ПАОК имел шанс забить — Георгиос Якумакис пробил с границы штрафной, но мяч оказался выше ворот.

24' Вратарь Иржи Павленка продемонстрировал высочайший класс, парировав сильный удар Дора Переца по центру ворот.

22' Живкович исполнил подачу в штрафную, но не попал в нужную зону. Мяч оказался за линией ворот.

20' «Маккаби Тель-Авив» создал голевой момент — Сагив Иехезкель получил мяч на краю штрафной и нанёс опасный удар в нижний угол ворот. Однако Иржи Павленка совершил великолепный сэйв, и атака завершилась угловым.

18' Тайсон не воспользовался стопроцентным моментом. Получив передачу в вратарской, он пробил мимо створа!

15' Команда ПАОК показывает высокий уровень техники, эффективно распоряжаясь мячом на поле.

13' Арбитр зафиксировал неспортивное поведение Магомеда Оздоева, и теперь «Маккаби Тель-Авив» получит право на штрафной.

11' Кристиан Белич совершил фол последней надежды, уронив соперника!

09' Судья Свен Яблонски свистком останавливает игру и назначает штрафной в сторону ворот «Маккаби Тель-Авив».

07' Настоящий голевой шанс упустил Дор Перец! После розыгрыша штрафного он оказался на убойной позиции, однако его удар прошёл мимо ворот.

05' ПАОК теряет мяч из-за грубого отбора Янниса Константелиаса, который встречает жёсткий отпор от судьи. Арбитр назначает штрафной в пользу «Маккаби Тель-Авив», чем вызывает недовольство греческого футболиста.

03' Великолепное чтение игры от Рои Мишпати. Он успевает опередить Георгиоса Якумакиса, и тот остаётся без мяча. ПАОК зарабатывает угловой.

01' В сегодняшнем матче ПАОК примет у себя на домашнем поле «Маккаби Тель-Авив». Матч начался!

До матча

19:20 Арбитром сегодняшней встречи будет Свен Яблонски из Германии.

19:15 Команды встретятся между собой в Салоники на стадионе «Тумба», который вмещает в себя 28 701 болельщиков.

19:10 «Маккаби Тель-Авив»: Машпати, Асанте, Шломо, Камара, Ревиво, Сиссоко, Шахар, Давида, Перец, Андраде, Николаеску.

19:10 ПАОК: Павленка, Састре, Ловрен, Кендзера, Баба, Оздоев, Мейте, Живкович, Константелиас, Тайсон, Якумакис.

ПАОК

Греческий ПАОК подходит к старту Лиги Европы в неоднозначной форме. В чемпионате страны команда показывает неплохие результаты и занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 10 очков после четырёх сыгранных туров. При этом средняя результативность команды составляет один гол за матч.

Однако последние матчи складываются для «чёрно-белых» не лучшим образом. В предыдущем туре чемпионата ПАОК не смог обыграть «Панетоликос», завершив матч нулевой ничьей. А перед этим команда потерпела крупное поражение от «Левадиакоса» со счётом 1:4. До этого удалось одержать победу над ОФИ со счётом 2:1. В пяти последних матчах ПАОК одержал три победы, забив 9 мячей и пропустив 5.

В составе команды нет травмированных игроков, что является положительным фактором перед важным еврокубковым поединком. Однако стоит отметить, что ПАОК исторически испытывает проблемы в матчах против «Маккаби» из Тель-Авива — в двух последних очных встречах греки потерпели поражения.

Несмотря на не самую лучшую текущую форму, ПАОК будет стремиться использовать преимущество домашнего поля в матче против израильского клуба. Команда наверняка постарается с первых минут захватить инициативу и показать свой лучший футбол в еврокубковом поединке.

«Маккаби Тель-Авив»

«Маккаби» Тель-Авив подходит к старту Лиги Европы в отличной форме и с серьезными амбициями. В чемпионате Израиля команда традиционно борется за золотые медали и сейчас занимает вторую строчку в турнирной таблице. После четырех сыгранных матчей в активе «желтых» 12 очков, при этом команда демонстрирует впечатляющую результативность 14 забитых мячей при всего двух пропущенных.

Форма команды находится на высоком уровне, «Маккаби» не знает поражений уже четыре матча подряд. В последнем поединке чемпионата команда уверенно обыграла «Хапоэль» Иерусалим со счетом 2:1. Предыдущие матчи также принесли успех: разгромные победы над «Хапоэлем» Петах-Тиква (4:0) и «Ирони» Тверия (4:0). В пяти последних встречах команда одержала четыре победы, забив 14 голов и пропустив лишь три мяча.

Особо стоит отметить отличную игру нападающего Дора Переца, который уже успел отличиться пятью голами в национальном чемпионате. При этом команда показывает среднюю результативность в три мяча за матч, что говорит о высоком потенциале в атаке.

В составе нет травмированных игроков, что позволяет тренерскому штабу рассчитывать на оптимальный состав. «Маккаби» намерен активно действовать в предстоящем матче, делая ставку на контратаки и высокую скорость. Команда явно настроена громко заявить о себе в Лиге Европы и готова дать бой любому сопернику.

Очные матчи

В истории встреч ПАОК и «Маккаби» Тель-Авив было всего два матча в рамках Лиги чемпионов 2004 года. Обе игры завершились победой израильской команды. В первой встрече «Маккаби» обыграл греков со счётом 1:2, а в ответном матче одержал минимальную победу со счётом 1:0. Таким образом, израильский клуб не пропустил ни одного мяча в этих играх и продемонстрировал своё превосходство над соперником. Несмотря на давность матчей, статистика личных встреч пока что на стороне «Маккаби».

