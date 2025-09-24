«Оружейникам» ничего не светит?!

ставка за 3.10, прогноз на матч Лиги Европы

24 сентября в 1-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Брага» и «Фейеноорд». Начало игры — в 22:00 мск.

«Брага»

Турнирное положение: «Оружейники» в своем чемпионате выступают не столь ярко. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Брага» в 6 матчах набрала 9 зачетных баллов. В них команда отличилась 11 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Оружейники» не сумели одолеть «Виторию Гимарайнш» (1:1).

До того команда была бита «Жил Висенте» (0:1). А вот поединок с «Риу Аве» завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Брага» забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Оружейники» являются опытными еврокубковыми бойцами. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.

Причем «Брага» нынче переживает очевидный кризис жанра. Команда не может победить уже три матча кряду.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Оружейники» намерены стартовать в Лиге Европы максимально продуктивно.

«Фейеноорд»

Турнирное положение: Роттердамцы в своем чемпионате бьются за самые высокие места. Команда ныне пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Фейеноорд» в 6 матчах набрал 16 очков. Команда отличилась 14 мячами при 4 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Роттердамцы не смогли обыграть «АЗ Алкмаар» (3:3).

До того команда нанесла поражение «Фортуне» (2:0). А вот чуть ранее она минимально переиграла «Херенвен» (1:0).

При этом «Фейеноорд» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Роттердамцы намерены как можно увереннее начать турнир. Да и забивает команда в среднем 2 гола за матч.

При этом «Фейеноорд» потенциально способен еще прибавить в плане реализации. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.

Роттердамцы не проигрывают уже 5 матчей кряду. Да и до последнего поединка команда не пропускала три поединка подряд.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда будет активно искать бреши в обороне соперника.

Статистика для ставок

«Фейеноорд» не проигрывает 5 матчей кряду

Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч

«Брага» не побеждает 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брага» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.81 и 2.06.

Прогноз: «Фейеноорд» выглядит сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, плюс оппонент ныне угодил в кризис.

Ставка: Победа «Фейеноорда» за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.21