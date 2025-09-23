прогноз на матч Ла Лиги и ставка за 1.93

23 сентября в шестом туре испанской Ла Лиги сыграют «Атлетик» и «Жирона». Начало встречи — в 20:00 мск.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» после пяти поединков нового розыгрыша испанской Ла Лиги имеет девять баллов в активе и находится в верхней части таблицы.

Команда занимает седьмую позицию, лишь по дополнительным показателям уступая зоне еврокубков (топ-6), а также на два очка опережая ближайшего преследователя «Севилью».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Валенсии» (0:2).

Перед этим в первом туре основного этапа Лиги чемпионов коллектив также остался ни с чем, когда теперь в домашних стенах с аналогичным счетом проиграл лондонскому «Арсеналу» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Эгилус, Прадос Диас, Нико Уильямс, Падилья, дисквалифицированы — Вивиан и Альварес.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Атлетик» только проигрывал.

Это ввроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы даже на мировой исход, тем не менее, они все же немалы, если учесть явный перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Шесть голов команды в Ла Лиге нового сезона забивали разные игроки.

«Жирона»

Турнирное положение: «Жирона» по итогам пяти туров испанского первенства имеет лишь один балл в своем активе и находится на дне таблицы.

Команда занимает последнюю, 20-ю позицию с отставанием в два очка от спасительной 17-й строчки, а также в восемь пунктов от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках пятого тура национального первенства клуб на своем поле потерпел разгром от «Леванте» (0:4).

Перед этим в поединке четвертого тура национального чемпионата коллектив уже набрал один балл, когда теперь в чужих стенах с результатом 1:1 разошелся мировой с «Сельтой».

Не сыграют: травмированы — Артеро, Хуан Карлос, Лемар, Давид Лопес, Цыганков, Витор Рейс, дисквалифицирован — Витсель.

Состояние команды: в шести последних поединках, пять из которых были официальными, а один — контрольным, «Жирона» пять раз проиграл при одной ничьей.

Такая форма сулит гостям откровенно низкие шансы даже на один балл, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Хоэль Рока и Владислав Ванат — авторы пока что двух голов команды в Ла Лиге нового сезона.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Атлетика» забивали меньше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Атлетик» проиграл

в пяти из семи последних матчей «Жироны» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.60, выигрыш «Жироны» — в 7.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.93 и 1.88.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

И хотя в четырех последних матчах хозяев забивали меньше голов, их явный перевес в классе над соперником обещает разгром, а значит и крупный счёт.

1.93 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в двух из трех последних выездных матчей гостей.

2.12 Обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: обе команды забьют за 2.12