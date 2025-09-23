Во вторник, 23 сентября, состоится матч 6-го тура чемпионата Испании, в котором «Атлетик Бильбао» примет «Жирону». Начало игры — в 20:00 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

19:45 Арбитром сегодняшней встречи будет Хуан Мартинес Мунуэра из Испании.

19:40 Команды встретятся между собой в Бильбао на стадионе «Сан Мамес», который вмещает в себя 53 331 болельщиков.

19:35 «Жирона»: Гассанига, Ринкон, Франкес, Блинд, Морено, Ромеро, Мартин, Унахи, ван де Бек, Ванат, Хиль.

19:35 «"Атлетик Бильбао": Симон, Горосабель, Паредес, Лапорт, Остин, Весга, Хаурехисар, И. Уильямс, Сансет, Серрано, Гурусета.

"Атлетик Бильбао"

"Атлетик" Бильбао подходит к предстоящему матчу 6-го тура чемпионата Испании в непростом состоянии. После пяти сыгранных матчей команда расположилась на седьмой строчке турнирной таблицы, имея в своём активе девять очков. Интересно, что баски находятся всего в шаге от зоны еврокубков, уступая топ-6 лишь по дополнительным показателям. Более того, они опережают идущую следом "Севилью" на два важных очка.

Однако последние результаты команды оставляют желать лучшего. В последнем матче Ла Лиги баски уступили на выезде "Валенсии" со счётом 0:2. Неудачная серия продолжилась и в Лиге чемпионов, где "Атлетик" также потерпел поражение, на этот раз от лондонского "Арсенала" со счётом 0:2. Стоит отметить, что в четырёх последних матчах во всех турнирах команда не смогла одержать ни одной победы.

К предстоящей игре баски подходят с серьёзными кадровыми потерями. В списке травмированных числятся Эгилус, Прадос Диас, Нико Уильямс и Падилья. Кроме того, из-за дисквалификации не смогут помочь команде Вивиан и Альварес.

Тем не менее у команды есть и позитивные моменты. В пяти матчах чемпионата шесть разных футболистов поражали ворота соперников, что говорит о хорошей взаимозаменяемости в атаке. Фактор домашнего поля и более высокий класс игроков могут помочь баскам прервать неудачную серию в матче с "Жироной".

"Жирона"

"Жирона" подходит к матчу 6-го тура чемпионата Испании в очень сложной ситуации. После пяти сыгранных матчей команда замыкает турнирную таблицу, располагаясь на 20-й строчке с единственным очком в активе. Ситуация выглядит тревожно, отставание от спасительной 17-й позиции составляет два очка, а от предстоящего соперника целых восемь пунктов.

Последние результаты каталонского клуба оставляют желать лучшего. В предыдущем матче пятого тура команда потерпела крупное поражение на своём поле от "Леванте" со счётом 0:4. Единственным светлым пятном в последних выступлениях стала ничья в четвёртом туре, когда "Жирона" сумела сыграть вничью 1:1 с "Сельтой" на выезде.

Текущая форма команды вызывает серьёзные опасения. В шести последних матчах, включая один контрольный поединок, "Жирона" потерпела пять поражений при одной ничьей. Это серьёзно снижает шансы команды даже на один балл в предстоящем противостоянии.

К предстоящей встрече команда подходит с серьёзными кадровыми проблемами. В списке травмированных находятся Артеро, Хуан Карлос, Лемар, Давид Лопес, Цыганков и Витор Рейс. Кроме того, из-за дисквалификации не сможет принять участие в матче Витсель.

В атаке "Жирона" пока что опирается на Хоэля Року и Владислава Ваната, которые являются авторами всех двух голов команды в нынешнем сезоне Ла Лиги. Однако для успешного выступления этого явно недостаточно, особенно учитывая фактор чужого поля и более высокий класс соперника.

Очные матчи

В истории противостояний "Атлетик" имеет небольшое преимущество над "Жироной": 5 побед против 4, одна встреча завершилась вничью. По забитым мячам баски также впереди — 16:13. Последние матчи команд получились результативными. В феврале 2025 года "Атлетик" разгромил соперника 3:0, а до этого "Жирона" одержала домашнюю победу 2:1. Примечательно, что в последних встречах обе команды регулярно забивают

