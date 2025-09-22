прогноз на матч МЛС, ставка за 2.15

22 сентября в 30-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Лос-Анджелес» и «Реал Солт-Лейк». Начало игры — в 04:00 мск.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Лос-Анджелес» на 5 очков отстает от первой тройки. А вот пропустила команда 36 мячей в 28 поединках чемпионата США.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Лос-Анджелес» переиграл «Реал Солт-Лейк» (4:1).

До того команда расправилась с «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (4:2). А вот поединок с «Сан-Диего» завершился поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Лос-Анджелес» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Лос-Анджелес» вполне преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает фактически 2 гола за матч.

Причем «Лос-Анджелес» традиционно сложно противостоит «Реал Солт-Лейку». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда максимально мотивирована подтянуться к группе лидеров.

«Реал Солт-Лейк»

Турнирное положение: «Реал Солт-Лейк» сражается за попадание в плей-офф. Команда на данный момент находится на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «Реал Солт-Лейк» на один пункт отстает от 9 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Реал Солт-Лейк» уступил «Лос-Анджелесу» (1:4).

До того команда сумела переиграть «Спортинг Канзас-Сити» (2:1). А вот чуть ранее она уступила «Миннесоте Юнайтед» (1:3).

При этом «Реал Солт-Лейк» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Реал Солт-Лейк» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

При этом «Реал Солт-Лейк» в случае виктории поднимется в зону плей-офф. Да и вообще, команде отчетливо не хватает пресловутой стабильности.

Команда уже полтора года не может одолеть «Лос-Анджелес». В двух последних очных поединках она по разу уступила и сыграла вничью.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда способна выдать отдельный яркий поединок.

Статистика для ставок

«Реал Солт-Лейк» в среднем забивает фактически гол за матч

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Лос-Анджелес» победил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.52 и 2.44.

Прогноз: «Лос-Анджелес» выглядит монолитнее соперника, и наверняка проведет встречу максимально агрессивно.

Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, к тому же «Реал Солт-Лейк» крайне нестабилен.

2.15 Фора «Лос-Анджелеса» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Фора «Лос-Анджелеса» -1.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.27 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТБ 3.5 за 2.27