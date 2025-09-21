прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.12

21 сентября в 4-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» Фр и «Унион». Начало игры — в 16:30 мск.

«Айнтрахт» Фр

Турнирное положение: Франкфуртцы стартовали вполне продуктивно. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Айнтрахт» Фр в 3 матчах набрал 6 зачетных баллов. В них команда отличилась 8 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Франкфуртцы разгромили «Галатасарай» (5:1).

До того команда была бита «Байером» (1:3). А вот поединок с «Хоффенхаймом» завершился уверенной викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Айнтрахт» Фр забил 18 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Марио Гётце — травмирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Франкфуртцы потенциально способны побороться за попадание в Лигу чемпионов. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.

Причем «Айнтрахт» Фр традиционно удачно противостоит «Униону». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Франкфуртцы намерены подтянуться к лидерам.

«Унион»

Турнирное положение: Берлинцы нынешний чемпионат начали бледновато. Команда ныне пребывает на 14 строчке турнирной таблицы.

Причем «Унион» пока набрал 3 зачетных балла в чемпионате. Команда отличилась 4 раза в трех стартовых поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Берлинцы уступили «Хоффенхайму» (2:4).

До того команда не смогла обыграть «Альтглинике» (1:1). А вот чуть ранее она была бита дортмундской «Боруссией» (0:3).

При этом «Унион» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Том Роте — дисквалифицирован.

Состояние команды: Берлинцы потенциально способны быть в середняках лиги. Да и кадровый потенциал для этого вполне достаточен.

При этом «Унион» не побеждал в 3 своих последних матчах. А вот в среднем команда пропускает чаще 2 мячей за матч.

Команда всего на 2 очка опережает опасную зону. Зато франкфуртцам она не проигрывает уже почти два года.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Унион» не побеждал в 3 своих последних поединках

«Айнтрахт» Фр в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

«Унион» уже почти 2 года не проигрывает франкфуртцам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61. Ничья оценена в 4.35, а победа оппонента — в скромные 5.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.61 и 2.34.

Прогноз: «Айнтрахт» Фр вполне преуспевает в плане реализации, и явно начнет встречу активно.

Номинальные хозяева постепенно прибавляют, плюс мотивированы наконец-то одолеть «Унион».

2.12 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Айнтрахта» в 1 тайме за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.16 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Обе не забьют за 2.16