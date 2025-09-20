прогноз на матч Ла Лиги и ставка за 1.90

20 сентября в пятом туре испанской Ла Лиги сыграют «Вильярреал» и «Осасуна». Начало встречи — в 19:30 мск.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Вильярреал» после четырех поединков нового розыгрыша испанской Ла Лиги имеет семь баллов в активе и находится в верхней части таблицы.

Команда занимает шестую позицию в зоне континентальных турниров и на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также по дополнительным показателям опережает седьмое, нееврокубкое место.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках первого тура основного этапа Лиги чемпионов клуб на чужом поле потерпел поражение от «Тоттенхэма» (0:1).

Перед этим в четвертом туре чемпионата Испании коллектив также остался ни с чем, когда снова-таки в чужих стенах проиграл «Атлетико» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Кабанес, Коста и Камбвала, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Вильярреал» ни разу не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на три балла, тем не менее, они все же немалы, если учесть превосходство в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Тейджон Бьюкенен — лучший бомбардир команды в новом сезоне Ла Лиги с тремя голами.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Осасуна» после четырех туров нового розыгрыша испанского чемпионата находится в верхней части таблицы.

Команда занимает девятую позицию с отставанием лишь в один балл от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в пять очков от зоны вылета (18-20-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертого тура Ла Лиги баскский клуб на своем поле со счетом 2:0 обыграл «Райо Вальекано».

Перед этим в игре, которая была товарищеской, коллектив также был на высоте, когда теперь в чужих стенах с результатом 1:0 одержал победу над «Атлетиком».

Не сыграют: травмирован — Орос, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были официальными, а один — контрольным, «Осасуна» выиграл три раза при одном поражении.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, особенно если учесть последние результаты соперника, хотя это будет непросто на чужом поле.

Три гола команды в новом сезоне Ла Лиги забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Вильярреала» хотя бы одна команда не забивала

в пяти последних матчах «Осасуны» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Осасуна» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.30, выигрыш «Осасуны» — в 5.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

Такой же сценарий был реализован и в пяти из шести последних матчей хозяев.

1.90 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в пяти последних матчах «Осасуны».

2.20 Только одна команда забьет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: только одна команда забьет за 2.20