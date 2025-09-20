прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.15

20 сентября в 5-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Ренн». Начало игры — в 18:00 мск.

«Нант»

Турнирное положение: «Канарейки» стартовали не столь продуктивно. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Нант» в 4 матчах набрал всего 3 зачетных балла. В них команда отличилась одним результативным выстрелом.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Канарейки» уступили «Ницце» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Осеру» (1:0). А вот поединок со «Страсбургом» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Нант» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Канарейки» потенциально способны побороться за попадание в еврокубки. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.

Причем «Нант» традиционно неудачно противостоит «Ренну». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Канарейки» намерены оторваться от группы аутсайдеров.

«Ренн»

Турнирное положение: Бретонцы нынешний чемпионат начали продуктивно. Команда ныне пребывает на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем «Ренн» в 4 матчах набрал 7 очков. Команда отличилась 5 мячами при 6 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Бретонцы одолели «Лион» (3:1).

До того команда расписала мировую с «Анже» (1:1). А вот чуть ранее она была бита скромным «Лорьяном» (0:4).

При этом «Ренн» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Бретонцы поборются за попадание в Лигу чемпионов. Да и кадровый потенциал для этого вполне достаточен.

При этом «Ренн» не проигрывал в 2 своих последних поединках. А вот в среднем команда пропускает чаще гола за матч.

Команда постепенно набирает обороты. В двух последних поединках она сумела отличиться 4 забитыми мячами в ворота соперников.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается подтянуться к квартету лидеров.

Статистика для ставок

«Ренн» не проигрывал в 2 своих последних поединках

«Нант» забил всего 1 мяч в 3 стартовых турах чемпионата

«Ренн» одолел «канареек» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.07 и 1.80.

Прогноз: «Ренн» вполне преуспевает в плане реализации, а вот «канарейки» забивают с огромной натугой.

Номинальные гости постепенно прибавляют, плюс мотивированы подтянуться к лидирующей группе.

Ставка: Победа «Ренна» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.35