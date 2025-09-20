20 сентября в 5-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Ницца». Начало игры — в 20:00 мск.
«Брест»
Турнирное положение: «Пираты» стартовали крайне неудачно. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Брест» в 4 матчах набрал всего один балл. В них команда отличилась 5 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пираты» уступили «Парижу» (1:2).
До того команда была бита «Лансом» (1:3). Да и поединок с «Тулузой» завершился коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла всего 2 ничьих. В этих поединках «Брест» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пираты» нынче выглядят бледновато. Команда уступила в 3 своих последних поединках.
Причем «Брест» традиционно неудачно противостоит «Ницце». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пираты» твердо намерены выбраться из опасной зоны.
«Ницца»
Турнирное положение: «Орлята» нынешний чемпионат начали не особенно продуктивно. Команда ныне пребывает на 8 строчке турнирной таблицы.
Причем «Ницца» в 4 матчах набрала 6 очков. Команда отличилась 5 мячами при 5 пропущенных в собственные ворота.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлята» одолели «Нант» (1:0).
До того команда потерпела поражение от «Гавра» (1:3). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Осер» (3:1).
При этом «Ницца» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Орлята» поборются за попадание в еврокубки. Да и кадровый потенциал для этого видится достаточным.
При этом «Ницца» чередует успешные поединки с блеклыми. А вот в среднем команда пропускает чуть чаще гола за матч.
Команда обыграла «Брест» в двух последних очных поединках. А вот не пропускает от «пиратов» она уже 2 с половиной года.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается подтянуться к заветной топ-6.
Статистика для ставок
- Обе команды забивают в среднем чуть чаще гола за матч
- «Брест» уступил в 3 своих последних поединках
- «Ницца» одолела «пиратов» в 2 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 2.81.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.74 и 2.16.
Прогноз: «Ницца» выглядит мощнее соперника, имеющего в тому же проблемы в плане надежности тылов.
Номинальные гости постепенно прибавляют, плюс мотивированы подтянуться к лидирующей группе.
Ставка: Победа «Ниццы» за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.31