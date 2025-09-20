прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.50

20 сентября в 5-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Брест» и «Ницца». Начало игры — в 20:00 мск.

«Брест»

Турнирное положение: «Пираты» стартовали крайне неудачно. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Брест» в 4 матчах набрал всего один балл. В них команда отличилась 5 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пираты» уступили «Парижу» (1:2).

До того команда была бита «Лансом» (1:3). Да и поединок с «Тулузой» завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла всего 2 ничьих. В этих поединках «Брест» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Пираты» нынче выглядят бледновато. Команда уступила в 3 своих последних поединках.

Причем «Брест» традиционно неудачно противостоит «Ницце». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пираты» твердо намерены выбраться из опасной зоны.

«Ницца»

Турнирное положение: «Орлята» нынешний чемпионат начали не особенно продуктивно. Команда ныне пребывает на 8 строчке турнирной таблицы.

Причем «Ницца» в 4 матчах набрала 6 очков. Команда отличилась 5 мячами при 5 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлята» одолели «Нант» (1:0).

До того команда потерпела поражение от «Гавра» (1:3). А вот чуть ранее она сумела переиграть «Осер» (3:1).

При этом «Ницца» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлята» поборются за попадание в еврокубки. Да и кадровый потенциал для этого видится достаточным.

При этом «Ницца» чередует успешные поединки с блеклыми. А вот в среднем команда пропускает чуть чаще гола за матч.

Команда обыграла «Брест» в двух последних очных поединках. А вот не пропускает от «пиратов» она уже 2 с половиной года.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается подтянуться к заветной топ-6.

Статистика для ставок

Обе команды забивают в среднем чуть чаще гола за матч

«Брест» уступил в 3 своих последних поединках

«Ницца» одолела «пиратов» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в скромные 2.81.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.74 и 2.16.

Прогноз: «Ницца» выглядит мощнее соперника, имеющего в тому же проблемы в плане надежности тылов.

Номинальные гости постепенно прибавляют, плюс мотивированы подтянуться к лидирующей группе.

2.50 П2 Ставка на матч #1

Ставка: Победа «Ниццы» за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.31 Обе не забьют Ставка на матч #2

Ставка: Обе не забьют за 2.31