18 сентября в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Спортинг» и «Кайрат». Начало встречи — в 22:00 мск.

«Спортинг»

Турнирное положение: «Спортинг» в чемпионате Португалии идет на 2-м месте в таблице. Клуб набрал 12 очков в пяти встречах.

У «Спортинга» четыре победы и одно поражение. Разница мячей составляет 15-4. Команда отстает от лидирующего «Порту» на три балла.

Последние матчи: Команда Руя Боржеша начала сезон серией из четырех побед, пропустив при этом всего один мяч. Однако в дерби с «Порту» «львы» неожиданно потерпели поражение. Впрочем, уже в следующем туре «Спортинг» исправился, обыграв набравший ход «Фамаликан» (2:1). Конкуренция в Примейра-Лиге традиционно высокая, поэтому такие потери очков могут серьезно повлиять на борьбу за титул.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: В лазарете команды находятся Нуну Сантуш и Даниэл Браганса, а перед игрой с «Фамаликаном» травмы получили и голкипер Руй Силва, и вингер Жени Катаму, выходивший в старте во всех матчах. Шансов на их возвращение немного, но даже при вынужденной ротации «Спортинг» сохраняет боеспособность: Виржиния надежно проявил себя в последней игре, а в атаке есть несколько кандидатов на замену Катаму.

После ухода Дьекереша многие сомневались в атакующем потенциале «львов», однако команда забила уже 15 мячей в пяти турах. По результативности «Спортинг» сравнивают с «Барселоной» и «Баварией», что говорит о высоком уровне нападения.

«Кайрат»

Турнирное положение: «Кайрат» возглавляет таблицу чемпионата Казахстана. Клуб набрал 49 очков в 22-х играх.

«Кайрат» одержал 15 побед, 4 раза сыграл вничью и трижды уступил. Команда забила 43 гола и пропустила 17 мячей.

Последние матчи: После исторической победы над «Селтиком» и выхода в группу ЛЧ «Кайрат» продолжил успешную серию, обыграв «Окжетпес» и «Актобе» (оба раза по 1:0). Однако теперь команде предстоит вновь адаптироваться к напряженному графику с двумя матчами в неделю.

Беспроигрышная серия «Кайрата» составляет 4 матча. Последний раз клуб уступал 16 августа. Тогда в рамках чемпионата Казахстана «Кайрат» не набрал очков в домашней встрече с «Елимаем» (2:3).

Состояние команды: В победной встрече с «Актобе» серьезную травму получил Темирлан Анарбеков, герой серии пенальти с «Селтиком». Он присоединился к Александру Заруцкому, который выбыл ранее. Таким образом, «Кайрат» лишился сразу двух основных голкиперов, и теперь главный тренер Уразбахтин должен искать срочное решение.

Дома «Кайрат» играет надежно в обороне, но на выезде ситуация иная: в 10 из 13 последних выездных встреч команда пропускала. С учетом атакующего арсенала «Спортинга» сохранить свои ворота сухими будет крайне сложно.

Статистика для ставок

В чемпионате Португалии «Спортинг» из пяти матчей уступил в одном

Беспроигрышная серия «Кайрата» составляет 4 встречи

Команды ранее друг с другом не играли

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.08. Ничья — в 11.4, победа «Копенгагена» — в 27.5.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.33 и 3.10.

Прогноз: «Спортинг» продолжает идти в числе главных фаворитов, но недавние результаты показали уязвимость команды. Поражение от «Порту» (1:2) стало неприятным ударом. В матче с «Кайратом» хозяева должны сразу захватить инициативу и одержать победу, но до разгрома дело вряд ли дойдет.

2.00 Победа «Кайрата» с форой (+2.5) Ставка на матч #1

Ставка: победа «Кайрата» с форой (+2.5) за 2.00.

Прогноз: «Кайрат» вряд ли забьет в гостях. Но будет ли «Спортинг» уничтожать соперника? Скорее всего, голевой феерии ждать не стоит.

2.51 ТМ 3 Ставка на матч #2

Ставка: ТМ 3 за 2.51.