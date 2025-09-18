В четверг, 18 сентября, лиссабонский «Спортинг» примет алматинский «Кайрат» в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

43' «Спортинг» переходит в позиционную атаку.

42' Валерий Громыко («Кайрат») лежит на газоне, ему нужна медицинская помощь.

41' Гости контролирую мяч на своей половине, Дамир Касабулат («Кайрат») исполняет дальнюю передачу, но Перейра Жоржинью не догнал мяч.

39' Перейра Жоржинью («Кайрат») получает желтую карточку за срыв атаки хозяев!

38' Валерий Громыко («Кайрат») в центре классно отдает в центр штрафной, но Дастан Сатпаев не смог зацепится за эту передачу.

Статистика матча 3 Удары в створ 1 7 Удары мимо 0 59 Владение мячом 41 6 Угловые удары 3 7 Фолы 4

37' Мортен Юльманн («Спортинг») отдает на Луиса Суареса, тот мощно стреляет в перекладину! «Кайрату» повезло!

36' «Кайрат» устраивает высокий прессинг, но хозяева уверенно выходят в атаку.

34' Дастан Сатпаев («Кайрат») перехватывает мяч в 30 метрах от ворот соперника и мощно пробивает — Жоау Виржиния («Спортинг») переводит на угловой.

32' Мяч у Шерхана Калмурза («Кайрат»), он через пас начинает атаку своей команды.

31' Луис Суарес («Спортинг») получает желтую карточку за грубую игру.

29' Позиционная атака «Спортинга»: всем составом лиссабонский клуб перешел на половину поля соперника.

28' Жоау Виржиния («Спортинг») вступает в игру — он прервал дальний заброс Луиша Мата («Кайрат») в штрафную.

26' Валерий Громыко («Кайрат») попытался отправить в атаку Дастана Сатпаева, но Георгий Кочорашвили («Спортинг») прервал эту передачу.

25' Фол в атаке от Дастана Сатпаева («Кайрат»), хозяева быстро разыграли штрафной.

24' Получает в штрафной Франсишку Тринкан («Спортинг»), подкручивает в дальний угол — мяч летит мимо цели.

23' Жеовани Кенда («Спортинг») наносит сумасшедший удар, но отбивает Шерхан Калмурза («Кайрат»).

21' Шерхан Калмурза («Кайрат») тащит пенальти! Мортен Юльманн («Спортинг») бьет по центру ворот, но вратарь оставил там ногу!

20' Луис Суарес («Спортинг») падает в штрафной «Кайрата» и это пенальти!

19' Жеовани Кенда («Спортинг») сместился с лева в центр штрафной и мощно пробил, но Александр Мартынович («Кайрат») блокирует удар.

18' Удар от ворот в исполнении Шерхана Калмурза («Кайрат») — сильный заброс на партнеров.

17' Георгий Кочорашвили («Спортинг») исполняет удар через себя, но мяч сошел с ноги.

15' Навес на дальнюю штангу на Луиса Суареса («Спортинг»), Александр Мартынович («Кайрат») потерял позицию и едва не поплатился за это.

14' Очередной угловой у ворот «Кайрата», но судья показывает фол в атаке.

13' Георгий Кочорашвили («Спортинг») лежит на газоне и апеллирует к судье, но тот непреклонен.

11' Франсишку Тринкан («Спортинг») пасует на едру Гонсалвеша и тот зарабатывает угловой.

10' Егор Сорокин («Кайрат») отправляет длинным забросом партнеров в атаку, но Георгий Кочорашвили («Спортинг») подчищает в центре.

08' Александр Мартынович («Кайрат») бьет с углового, но Эдуарду Куарежма («Спортинг») выбивает мяч головой.

06' Педру Гонсалвеш («Спортинг») прекрасно открылся, получил мяч и мощно пробил по воротам соперника, мяч летит немного мимо.

04' Много борьбы в центре поля и вот первая желтая карточка — Георгий Кочорашвили («Спортинг») за грубость получает предупреждение!

02' «Спортинг» с первых секунд взял мяч под свой контроль.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Спортинг» — «Кайрат» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

21:49 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона. Игра вот-вот начнется!

21:56 Главным арбитром встречи назначен Дамиан Сильвестшак из польши.

21:53 Сегодняшний матч пройдет в Лиссабоне на стадионе «Жозе Альваладе», который вмещает 52 095 зрителей.

21:51 Команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

21:50 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Кайратом». Для вас эту встречу буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Спортинг»: Виржиния Жоау, Фреснеда Иван, Куарежма Эдуарду, Инасиу Гонсалу, Араухо Максимилиано, Юльманн Мортен, Кочорашвили Георгий, Кенда Жеовани, Тринкан Франсишку, Педру Гонсалвеш, Суарес Луис.

«Кайрат»: Калмурза Шерхан, Тапалов Еркин, Мартынович Александр, Сорокин Егор, Мата Луиш, Касабулат Дамир, Арад Офри, Мрынский Александр, Жоржинью Перейра, Громыко Валерий, Сатпаев Дастан.

«Спортинг»

«Спортинг» напрямую попал в Лигу чемпионов, поэтому сезон свой начал относительно недавно — квалификацию проходить ему не нужно было. Лиссабонский клуб упустил возможность завоевать Суперкубок Португалии, уступив «Бенфике» с минимальным счетом (0:1).

В чемпионате Португалии дела у «Спортинга» идут неплохо — он занимает второе место с отставанием от лидера на три очка. В пяти проведенных турах «зеленые» проиграли всего однажды, было это в матче против «Порту» (1:2). В последнем туре Была добыта выездная победа над «Фамаликаном» (2:1).

«Кайрат»

«Кайрат» прошел длинный путь квалификации, прежде чем оказался в основном этапе Лиги чемпионов. Команда из Астаны преодолела четыре отборочных раунда, победив по ходу много сильных соперников, таких как «Олимпия Любляна», КуПС, братиславский «Слован» и шотландский «Селтик».

В чемпионате Казахстана уже сыграно 23 тура, но у «Кайрата» один матч в запасе (пропустил из-за квалификации ЛЧ). В турнирной таблице алматинский клуб занимает первое место, опережая ближайшего преследователя на 2 очка.

Личные встречи

Ранее соперники между собой не играли. Команды готовятся провести первый очный матч.

