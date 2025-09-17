прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.05

17 сентября в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Олимпиакос» и «Пафос». Начало игры — в 19:45 мск.

«Олимпиакос»

Турнирное положение: команда из города Пирей здорово стартовала в новом сезоне греческого чемпионата.

«Красно-белые» выиграли все 3 матча, набрали 9 очков и лидируют в турнирной таблице.

За 3 матча пирейцы смогли забить целых 9 мячей, а в свои ворота не пропустили ни единого.

Последние матчи: на старте греческой Суперлиги «легенды» переиграли «Пансеррайкос» (5:0), «Волос» (2:0) и «Астерас» (2:0).

Прошлый же сезон пирейский коллектив смог завершить победой над ОФИ (2:0) в финале Кубка Греции.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы Ючуф Языджи, Роман Яремчук, Родиней, Константинос Дзалакис, Рубен Везу, Густаво Манча, Реми Кабелла и Константинос Ангелакис.

Состояние команды: сейчас «Олимпиакос» находится в прекрасной форме с самого начала сезона. Именно подопечные Хосе Луиса Мендилибара являются главными фаворитами местного чемпионата.

Если говорить о перспективах «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов, то для команды успехом будет уже выход в плей-офф. Думается, что даже попадание в Лигу Европы можно будет считать положительным результатом.

«Пафос»

Турнирное положение: команда из одноименного города не совсем хорошо стартовала в новом сезоне.

Коллектив из Пафоса набрал лишь три очка и занимает девятое место в турнирной таблице.

Зато пафосский коллектив смог пройти трех соперников в Лиге чемпионов, что и было главной целью.

Последние матчи: на старте чемпионата пафосцы проиграли «Аполлону» (0:1), но выиграли у АПОЭЛа (1:0).

До этого же в Лиге чемпионов «Пафос» прошел «Маккаби» (1:1, 1:0), киевское «Динамо» (1:0, 2:0) и «Црвену Звезду» (2:1, 1:1).

Не сыграют: в лазарете находятся Александре Брито, Муамер Танкович, Педрао, Мустафа Наме, Атанасиос Пападудис и Вильмер Одефалк.

Состояние команды: «Пафос» стал чемпионом Кипра в прошлом сезоне и в новой кампании точно будет бороться за то, что защитить титул. Состав у подопечных Хуана Карлоса Карседо добротный и точно является лучшим на Кипре.

О целях «Пафоса» на Лигу чемпионов говорить не приходится. Для команды является успехом уже выход в основную стадию и тут любое очко будет за счастье.

Статистика для ставок

«"Олимпиакос" выиграл 8 последних официальных матчей

"Пафос" проиграл только 1 из последних 8 матчей

"Олимпиакос" не пропускает на протяжении 5 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: "Олимпиакос" — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.60, а победа "Пафоса" — в 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.83 и 1.97.

Прогноз: "Пафос" почти всегда и всем забивает, поэтому может поразить ворота соперника и в этой игре.

2.05 обе забьют

Ставка: обе забьют за 2.05.

Прогноз: "Олимпиакос" сильнее соперника и, по идее, должен побеждать.

2.25 победа Олимпиакоса с форой-1,5

Ставка: победа "Олимпиакоса" с форой-1,5 за 2.25.