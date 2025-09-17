В среду, 17 сентября, «Олимпиакос» примет «Пафос» в рамках 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

45+4' Звучит свисток! Первый тайм окончен! Счет — 0:0! Отдохнем 15 минут...

45+3' Габриэль Стрефецца («Олимпиакос») попытался обвести защитника и навесить в штрафную кипрского клуба, но мяч был заблокирован — аут в пользу хозяев.

45+2' Франсиско Ортега («Олимпиакос») пробежался по левой бровке, но упустил мяч за лицевую.

45+1' Хороший выход с ворот в исполнении Михаила Неофитоса («Пафос») — он сыграл на опережении и сильно вынес мяч на половину греческого клуба.

45' 4 минуты компенсировано в первом тайме!

Статистика матча 0 Удары в створ 1 0 Удары мимо 2 68 Владение мячом 32 4 Угловые удары 0 1 Офсайды 1 7 Фолы 10

44' Франсиско Ортега («Олимпиакос») все чаще стал подключаться атаку, это не удивительно, ведь он хорошо играет головой.

43' Мислав Оршич («Пафос») помогает в защите и отбирает мяч у Даниэл Поденсе («Олимпиакос»).

41' Коэльо Жажа («Пафос») попытался в одиночку прорваться по правому флангу, но его остановил Родиней Марсело («Олимпиакос»).

40' Франсиско Ортега («Олимпиакос») подключился в атаку и классно поборолся на втором этаже — удар и мяч отлетел от защитника на угловой.

39' Гости прижимаются к своим воротам. Эль-Кааби («Олимпиакос») попытался откликнуться на дальний навес, но Михаил Неофитос («Пафос») забрал мяч в руки.

38' Коэльо Жажа («Пафос») помогает отрабатывать в защите и у него это неплохо получается — перехват мяча у Габриэля Стрефецца («Олимпиакос»)

37' Опасный штрафной у ворот «Олимпиакоса»: Навес на Давида Гольдара («Пафос»), но тот пробивает мимо ворот.

36' Лоренцо Пирола («Олимпиакос») получает желтую карточку.

33' Сразу две замены у «Пафоса»: Ландри Димата и Давид Луис покинули поле, вместо них появились Костас Пилеас и Мислав Оршич.

32' Очередной угловой у ворот гостей: подача в штрафную, но Педру Родригеш («Пафос») завладел мячом.

31' Игра продолжается, наказания за удар Жажа не последовало...

29' На газоне лежит Коэльо Жажа («Пафос»), ему прилетело в лицо от Франциску Шикинью («Олимпиакос»).

28' Габриэль Стрефецца («Олимпиакос») подает угловой: навес на ближнюю и мяч выбивает Давид Луис («Пафос»).

27' Аюб Эль-Кааби («Олимпиакос») прорвался к штрафной соперника и нанес удар, но он был неточным.

26' Бруно («Пафос») получает вторую желтую за фол в центре поля и она трансформируется в красную. Зачем же так сделал бразилец? Непонятно! «Пафос» остается в меньшинстве!

25' Михаил Неофитос («Пафос») пробивает штрафной со своей половины поля — дальний заброс в штрафную хозяев.

23' Давид Луис («Пафос») подчищает в обороне, останавливая сольный проход Аюба Эль-Кааби («Олимпиакос»)

21' Хозяева поля вновь взяли мяч под свой контроль, но пока без продвижения вперед.

20' Дани Гарсия («Олимпиакос») получает желтую карточку за срыв перспективной атаки кипрской команды.

18' Даниэл Поденсе («Олимпиакос») классно подает в штрафную гостей, но первый на мяче Давид Луис («Пафос»), он выносит мяч головой.

16' Давид Луис («Пафос») выполняет длинную диагональ в надежде, что там зацепятся партнеры, но передача оказалась неточной.

15' Бруно («Пафос») получает желтую карточку за фол на Даниэле Поденсе («Олимпиакос»)

14' Коэльо Жажа («Пафос») сыграл на перехвате и помчался вперед, но его остановил защитник Панайотис Рецос («Олимпиакос»).

12' Родиней Марсело («Олимпиакос») начинает новую атаку своей команды правым флангом. Жоау Коррея («Пафос») фолит около своей штрафной и это перспективный стандарт для хозяев.

11' Габриэль Стрефецца («Олимпиакос») не смог обыграть своего оппонента у штрафной гостей и зарядил Бруно («Пафос») по ногам — фол в атаке.

09' Коэльо Жажа («Пафос») сместился с фланга в центр, убрал под левую и пробил по центру ворот, это не опасно...

08' Педру Родригеш («Пафос») классно разбирается в центре под прессингом, дает диагональ на Бруно, но на выходе сыграл Александрос Пасхалакис («Олимпиакос») и поймал мяч в руки.

06' Влад Драгомир («Пафос») фолит — опасно поднял ногу и ударил в лицо Лоренцо Пирола («Олимпиакос»).

05' С аута атаку хозяев разгоняет Родиней Марсело («Олимпиакос»). передача по бровке, но Давид Гольдар («Пафос») надежно играет в защите.

04' Греческий клуб забрал мяч под контроль, но пока перепасовка идет в центре поля.

03' Дальний заброс на Аюба Эль-Кааби («Олимпиакос»), но форвард фолит в атаке.

02' От ворот выносит мяч Александрос Пасхалакис («Олимпиакос») и мяч летит прямо в штрафную гостей.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Олимпиакос» — «Пафос» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

19:43 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Караискакис». Игра вот-вот начнется!

19:38 Сегодня в Пирее довольно жарко, во время матча температура будет около +25℃.

19:35 Главным арбитром встречи назначен Иштван Ковач из Румынии.

19:32 Сегодняшний матч пройдет в городе Пирей на стадионе «Караискакис», который вмещает 33 296 зрителей.

19:30 До стартового свистка остается 15 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

19:28 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча первого тура Лиги чемпионов между греческим «Олимпиакосом» и кипрским «Пафосом». За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Олимпиакос»: Пасхалакис Александрос, Марсело Родиней, Рецос Панайотис, Пирола Лоренцо, Ортега Франсиско, Гарсия Дани, Эссе Сантьяго, Поденсе Даниэл, Шикинью Франциску, Стрефецца Габриэль, Эль-Кааби Аюб.

«Пафос»: Михаил Неофитос, Люккассен Деррик, Луис Давид, Гольдар Давид, Коррея Жоау, Родригеш Педру , Шуньич Иван, Драгомир Влад, Бруно, Жажа Коэльо, Димата Ландри.

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» напрямую попал в основной этап Лиги чемпионов, благодаря успешному выступлению в прошлом году в чемпионате Греции. Отметим, что это лишь второе участие команды в групповой стадии за последние пять лет, поэтому для «красно-белых» это ответственный момент.

Сезон для «Олимпиакоса» начался в конце августа, когда стартовало национальной первенство Греции. В каждом из трех проведенных матчей подопечные Хосе Луиса Мендилибара праздновали победы. Обыграны поочередно: Астерас (2:0), Волос (2:0) и Пансеррайкос (5:0)

«Пафос»

«Пафос» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. В прошлом сезоне он уже успел пошуметь в Лиге конференций, где оформил выход в ⅛ финала. В ЛЧ кипрская команда пробивалась через квалификацию, по дороге обыграв таких сильных соперников, как «Маккаби Тель-Авив», киевское «Динамо» и «Црвену Звезду».

В чемпионате Кипра «Пафос» в нынешнем сезоне успел провести три матча (один пропустил из-за квалификации ЛЧ). Результаты пока не самые лучшие — только 4 набранных очка и место в середине турнирной таблицы. В своем последнем матче «Пафос» проиграл дома «Апполону» со счетом 0:1.

Личные встречи

Ранее между собой эти соперники не играли. Сейчас готовятся провести первую очную встречу.

