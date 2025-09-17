прогноз на матч чемпионата Туркменистана, ставка за 2.12

17 сентября в 20-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ахал» и «Мерв». Начало игры — в 15:00 мск.

«Ахал»

Турнирное положение: «Ахал» сражается за вторую строчку. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Ахал» на один пункт отстает от «Алтын Асыра». Да и пропустила команда 14 мячей в 16 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ахал» не смог одолеть «Алтын Асыру» (0:0).

До того команда сумела одолеть «Регар-ТадАЗ» (2:1). Да и поединок с «Небитчи» принес три зачетных балла (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ахал» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ахал» относительно преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает почти 2 гола за матч.

Причем «Ахал» исторически успешно противостоит «Мерву». В пяти последних очных поединках команда добыла 5 побед.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована как можно скорее подняться на вторую строчку.

«Мерв»

Турнирное положение: «Мерв» сражается за выживание в элите. Команда на данный момент находится на 7 месте.

Причем «Мерв» на 2 очка опережает аутсайдера. Да и забивает команда в среднем реже одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мерв» уступил «Аркадагу» (1:3).

До того команда минимально уступила «Небитчи». А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Ашхабада» (1:2).

При этом «Мерв» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Мерв» имеет не столь надежные тылы. Команда в среднем пропускает реже 2 мячей за матч.

При этом «Мерв» уступил в 5 своих последних матчах. Вот только в этих поединках команда отличилась всего 2 голами.

Команда всеми силами пытается оторваться от последнего места. Да и состав, даже по местным меркам, выглядит весьма скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за драгоценные баллы.

Статистика для ставок

«Мерв» уступил в 3 своих последних поединках

«Ахал» не проигрывает 3 матча кряду

«Мерв» пропускает в среднем реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ахал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.48, а победа оппонента — в скромные 6.21.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.65 и 2.10.

Прогноз: «Ахал» выглядит в разы предпочтительнее соперника, и явно будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же «Мерв» в последнее время находится в кризисе.

2.12 Фора «Ахала» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Фора «Ахала» -1.5 за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.62 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТБ 3.5 за 2.62