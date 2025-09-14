Леванте — Бетис. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Ла Лига, 14 сентября 2025 года

14 сентября в 4-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леванте» и «Бетис». Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Леванте» — «Бетис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Леванте»

Турнирное положение: «Лягушки» стартовали неудачно. Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Леванте» в 3 матчах не набрал ни одного очка. В них команда отличилась 3 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лягушки» уступили «Эльче» (0:2).

До того команда была бита «Барселоной» (2:3). Да и поединок с «Алавесом» завершился поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Леванте» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Лягушки» постараются выбраться из опасной зоны. А вот состав команды по именам выглядит довольно скромно.

Причем «Леванте» традиционно неудачно противостоит «Бетису». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Лягушки» намерены прервать свой неудачный сериал.

«Бетис»

Турнирное положение: Севильцы нынешний чемпионат начали не столь ярко. Команда ныне пребывает на 8 строчке турнирной таблицы.

Причем «Бетис» пока набрал всего 5 очков. Команда отличилась 4 раза в четырех стартовых поединках Ла Лиги.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Севильцы уступили «Атлетику» (1:2).

До того команда не сумела одолеть «Сельту» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Алавесу» (1:0).

При этом «Бетис» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Севильцы потенциально способны побороться за попадание в топ-5. Да и кадровый потенциал для этого достаточен.

При этом «Бетис» уже почти 5 лет не проигрывает «Леванте». А вот три последних очных поединка принесли севильцам виктории.

Севильцы явно постараются подтянуться к зоне еврокубков. Да и пора бы форварду Кучо забить свой первый мяч в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается воспользоваться проблемами «лягушек».

Статистика для ставок

«Бетис» в 3 последних очных поединках одолел «Леванте»

«Леванте» проиграл в 3 своих последних матчах

«Бетис» не побеждал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.

Прогноз: «Бетис» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости намерены подтянуться к зоне еврокубков, к тому же «лягушки» нынче крайне нестабильны.

Ставка: Победа «Бетиса» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.40