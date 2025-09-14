2-й таймПари НН — ОренбургОнлайн
    Три очка для «Бетиса»?

    Леванте — Бетис. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Ла Лига, 14 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Леванте Прогнозы на Бетис Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Бетис»
    Игроки «Бетиса»
    14 сентября в 4-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Леванте» и «Бетис». Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Леванте» — «Бетис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Ла Лига 14 Сентября 2025 года

    Леванте

  • Валенсия
    •  Леванте 17:15 Бетис

    Бетис

  • Севилья
    •

    «Леванте»

    Турнирное положение: «Лягушки» стартовали неудачно. Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

    При этом «Леванте» в 3 матчах не набрал ни одного очка. В них команда отличилась 3 результативными выстрелами.

    Леванте — Бетис: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лягушки» уступили «Эльче» (0:2).

    До того команда была бита «Барселоной» (2:3). Да и поединок с «Алавесом» завершился поражением (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Леванте» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Лягушки» постараются выбраться из опасной зоны. А вот состав команды по именам выглядит довольно скромно.

    Причем «Леванте» традиционно неудачно противостоит «Бетису». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Лягушки» намерены прервать свой неудачный сериал.

    «Бетис»

    Турнирное положение: Севильцы нынешний чемпионат начали не столь ярко. Команда ныне пребывает на 8 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Бетис» пока набрал всего 5 очков. Команда отличилась 4 раза в четырех стартовых поединках Ла Лиги.

  • Неудержимые: Испания с Ямалем и Педри устроила очередной спектакль
  • Эта сборная Испании играет лучше праймовой «Барсы» с Лео Месси
  • 10/09/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Севильцы уступили «Атлетику» (1:2).

    До того команда не сумела одолеть «Сельту» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Алавесу» (1:0).

    При этом «Бетис» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Севильцы потенциально способны побороться за попадание в топ-5. Да и кадровый потенциал для этого достаточен.

    При этом «Бетис» уже почти 5 лет не проигрывает «Леванте». А вот три последних очных поединка принесли севильцам виктории.

    Севильцы явно постараются подтянуться к зоне еврокубков. Да и пора бы форварду Кучо забить свой первый мяч в чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается воспользоваться проблемами «лягушек».

    Статистика для ставок

    • «Бетис» в 3 последних очных поединках одолел «Леванте»

    • «Леванте» проиграл в 3 своих последних матчах

    • «Бетис» не побеждал в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.

    Прогноз: «Бетис» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости намерены подтянуться к зоне еврокубков, к тому же «лягушки» нынче крайне нестабильны.

    Ставка: Победа «Бетиса» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.40

    Леванте — Бетис: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 14.09.202517:15. Три очка для «Бетиса»?
