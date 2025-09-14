Леванте — Бетис. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Ла Лига, 14 сентября 2025 года

Леванте
Бетис
«Леванте»
Турнирное положение: «Лягушки» стартовали неудачно. Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.
При этом «Леванте» в 3 матчах не набрал ни одного очка. В них команда отличилась 3 результативными выстрелами.
Леванте — Бетис: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лягушки» уступили «Эльче» (0:2).
До того команда была бита «Барселоной» (2:3). Да и поединок с «Алавесом» завершился поражением (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Леванте» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Лягушки» постараются выбраться из опасной зоны. А вот состав команды по именам выглядит довольно скромно.
Причем «Леванте» традиционно неудачно противостоит «Бетису». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Лягушки» намерены прервать свой неудачный сериал.
«Бетис»
Турнирное положение: Севильцы нынешний чемпионат начали не столь ярко. Команда ныне пребывает на 8 строчке турнирной таблицы.
Причем «Бетис» пока набрал всего 5 очков. Команда отличилась 4 раза в четырех стартовых поединках Ла Лиги.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Севильцы уступили «Атлетику» (1:2).
До того команда не сумела одолеть «Сельту» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Алавесу» (1:0).
При этом «Бетис» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Севильцы потенциально способны побороться за попадание в топ-5. Да и кадровый потенциал для этого достаточен.
При этом «Бетис» уже почти 5 лет не проигрывает «Леванте». А вот три последних очных поединка принесли севильцам виктории.
Севильцы явно постараются подтянуться к зоне еврокубков. Да и пора бы форварду Кучо забить свой первый мяч в чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается воспользоваться проблемами «лягушек».
Статистика для ставок
- «Бетис» в 3 последних очных поединках одолел «Леванте»
- «Леванте» проиграл в 3 своих последних матчах
- «Бетис» не побеждал в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.
Прогноз: «Бетис» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости намерены подтянуться к зоне еврокубков, к тому же «лягушки» нынче крайне нестабильны.
Ставка: Победа «Бетиса» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.40