Ньюкасл — Вулверхэмптон: прогноз на АПЛ и ставка на матч за 2.00

Турнирное положение: «сороки» после 3-х туров занимают 17-е место в АПЛ, набрав 2 очка. Разница мячей отрицательная — 2 забитых и 3 пропущенных.
Последние матчи: в последней встрече «Ньюкасл» сыграл вничью дома против «Лидса» — 0:0
До этого «сороки» разошлись миром с «Астон Виллой» (0:0) и проиграли «Ливерпулю» (2:3)
Состояние команды: «Ньюкасл» не лучшим образом начал сезон в АПЛ, не одержав пока ни одной победы на старте сезона.
Также «сороки» под конец трансферного окна смогли продать Александра Исака в «Ливерпуль», заменив его Ником Вольтемаде из «Штутгарта»
Турнирное положение: «волки» пока не набрали ни одного очка за 3 встречи, занимая последнюю, 20-ю строчку в турнирной таблице с разницей мячей 2:8.
Последние матчи: в последней встрече «Вулвз» потерпел минимальное поражение на своем поле от «Эвертона» — 2:3.
До того «Вулверхэмптон» одержал победу над «Вест Хэмом» (3:2) в Кубке английской лиге и потерпел поражения от «Борнмута» (0:1) и «Манчестер Сити» (0:4).
Состояние команды: «Вулверхэмптон» ужасным образом стартовал в АПЛ и если подопечные Витора Перейры не смогут исправить ситуацию, то станут явными кандидатами на понижение в классе.
В свою очередь, «волки» смотрятся не так уж и плохо, но везения и мастерства пока не хватает для того, чтобы набрать первые очки в сезоне.
- «Вулверхэмптон» не побеждал Ньюкасл с 2021 года
- «Ньюкасл» в последних 11 встречах, включая товарищеские, ни разу не победил
- В прошлом сезоне «сороки» дважды обыграли «волков»
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ньюкасла» — 1.46, победа «Вулверхэмптона» — 7.00, ничья — за 4.70.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.72 и 2.09 соответственно.
Прогноз: «Ньюкасл» будет полон решимости одержать первую победу в сезоне, да и соперник для «сорок» более чем удобный
Ставка: Победа Ньюкасла с форой -1.5 за 2.20
Прогноз: учитывая личные встречи, можно предположить, что сороки не ограничатся 1-2 забитыми мячами
Ставка: Индивидуальный тотал больше 2.5 для «Ньюкасла» за 2.60