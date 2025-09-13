ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    Пеп ГвардиолаИмперия под угрозой. Почему Гвардиола оказался не готов к новым тенденциям АПЛ Майк ТайсонТайсон встретится с Мейвезером? Боксерский мир сошел с ума Дженнаро Гаттузо Антикатеначчо. Гаттузо научил Италию атаковать, но она совсем забыла, как защищаться
  11:22
    Ямаль: Я мечтаю выиграть несколько «Золотых мячей»
  09:33
    Карпин: Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке
  09:02
    Аршавин: Обидно. Было бы приятнее, если бы Смолов меня не догнал
  21:53
    «Северсталь» на выезде обыграла «Спартак» в КХЛ
  21:49
    СКА уверенно обыграл «Трактор»
  21:30
    Гол Смолова помог Broke Boys победить «Сатурн» в Кубке России
  23:46
    «Трабзонспор» арендовал Онана
    «Ньюкасл» без проблем победит «Вулверхэмптон»?

    Ньюкасл — Вулверхэмптон: прогноз на АПЛ и ставка на матч за 2.00

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»
    Энтони Эланга
    «Ньюкасл» встретится с «Вулверхэмптоном» в матче 4-го тура АПЛ. Поединок пройдет 13 сентября и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Сентября 2025 года

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
    •  Ньюкасл 17:00 Вулверхэмптон

    Вулверхэмптон

  • Вулвергемптон
    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «сороки» после 3-х туров занимают 17-е место в АПЛ, набрав 2 очка. Разница мячей отрицательная — 2 забитых и 3 пропущенных.

    Последние матчи: в последней встрече «Ньюкасл» сыграл вничью дома против «Лидса» — 0:0

    Ньюкасл — Вулверхэмптон: коэффициенты букмекеров

    До этого «сороки» разошлись миром с «Астон Виллой» (0:0) и проиграли «Ливерпулю» (2:3)

    Состояние команды: «Ньюкасл» не лучшим образом начал сезон в АПЛ, не одержав пока ни одной победы на старте сезона.

    Также «сороки» под конец трансферного окна смогли продать Александра Исака в «Ливерпуль», заменив его Ником Вольтемаде из «Штутгарта»

    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «волки» пока не набрали ни одного очка за 3 встречи, занимая последнюю, 20-ю строчку в турнирной таблице с разницей мячей 2:8.

    • Последние матчи: в последней встрече «Вулвз» потерпел минимальное поражение на своем поле от «Эвертона» — 2:3.

    До того «Вулверхэмптон» одержал победу над «Вест Хэмом» (3:2) в Кубке английской лиге и потерпел поражения от «Борнмута» (0:1) и «Манчестер Сити» (0:4).

    Состояние команды: «Вулверхэмптон» ужасным образом стартовал в АПЛ и если подопечные Витора Перейры не смогут исправить ситуацию, то станут явными кандидатами на понижение в классе.

    В свою очередь, «волки» смотрятся не так уж и плохо, но везения и мастерства пока не хватает для того, чтобы набрать первые очки в сезоне.

    Статистика для ставок

    • «Вулверхэмптон» не побеждал Ньюкасл с 2021 года

    • «Ньюкасл» в последних 11 встречах, включая товарищеские, ни разу не победил

    • В прошлом сезоне «сороки» дважды обыграли «волков»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ньюкасла» — 1.46, победа «Вулверхэмптона» — 7.00, ничья — за 4.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.72 и 2.09 соответственно.

    Прогноз: «Ньюкасл» будет полон решимости одержать первую победу в сезоне, да и соперник для «сорок» более чем удобный

    Ставка: Победа Ньюкасла с форой -1.5 за 2.20

    Прогноз: учитывая личные встречи, можно предположить, что сороки не ограничатся 1-2 забитыми мячами

    Ставка: Индивидуальный тотал больше 2.5 для «Ньюкасла» за 2.60

    Ньюкасл — Вулверхэмптон: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 13.09.202517:00. «Ньюкасл» без проблем победит «Вулверхэмптон»?
