Ньюкасл — Вулверхэмптон: прогноз на АПЛ и ставка на матч за 2.00

«Ньюкасл» встретится с «Вулверхэмптоном» в матче 4-го тура АПЛ. Поединок пройдет 13 сентября и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «сороки» после 3-х туров занимают 17-е место в АПЛ, набрав 2 очка. Разница мячей отрицательная — 2 забитых и 3 пропущенных.

Последние матчи: в последней встрече «Ньюкасл» сыграл вничью дома против «Лидса» — 0:0

До этого «сороки» разошлись миром с «Астон Виллой» (0:0) и проиграли «Ливерпулю» (2:3)

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Ньюкасл» не лучшим образом начал сезон в АПЛ, не одержав пока ни одной победы на старте сезона.

Также «сороки» под конец трансферного окна смогли продать Александра Исака в «Ливерпуль», заменив его Ником Вольтемаде из «Штутгарта»

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «волки» пока не набрали ни одного очка за 3 встречи, занимая последнюю, 20-ю строчку в турнирной таблице с разницей мячей 2:8.

Последние матчи: в последней встрече «Вулвз» потерпел минимальное поражение на своем поле от «Эвертона» — 2:3.

До того «Вулверхэмптон» одержал победу над «Вест Хэмом» (3:2) в Кубке английской лиге и потерпел поражения от «Борнмута» (0:1) и «Манчестер Сити» (0:4).

Состояние команды: «Вулверхэмптон» ужасным образом стартовал в АПЛ и если подопечные Витора Перейры не смогут исправить ситуацию, то станут явными кандидатами на понижение в классе.

В свою очередь, «волки» смотрятся не так уж и плохо, но везения и мастерства пока не хватает для того, чтобы набрать первые очки в сезоне.

Статистика для ставок

«Вулверхэмптон» не побеждал Ньюкасл с 2021 года

«Ньюкасл» в последних 11 встречах, включая товарищеские, ни разу не победил

В прошлом сезоне «сороки» дважды обыграли «волков»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ньюкасла» — 1.46, победа «Вулверхэмптона» — 7.00, ничья — за 4.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.72 и 2.09 соответственно.

Прогноз: «Ньюкасл» будет полон решимости одержать первую победу в сезоне, да и соперник для «сорок» более чем удобный

Ставка: Победа Ньюкасла с форой -1.5 за 2.20

Прогноз: учитывая личные встречи, можно предположить, что сороки не ограничатся 1-2 забитыми мячами

Ставка: Индивидуальный тотал больше 2.5 для «Ньюкасла» за 2.60