Ювентус — Интер: прогноз на Серию А и ставка на матч за 3.05

    Душан Влахович — нападающий «Ювентуса»
    «Ювентус» встретится с «Интером» в матче 3-го тура итальянской Серии А. Поединок пройдет 13 сентября и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Интер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Италия. Серия А 13 Сентября 2025 года

    Ювентус

  Турин
    Ювентус 19:00 Интер

    Интер

  Милан
    «Ювентус»

    Турнирное положение: «Старая синьора» занимает 2-е место в таблице Серии А с 6-ю очками в активе после 2-х туров. «Ювентус» набрал столько же баллов, сколько и «Наполи», «Рома» и «Кремонезе».

    Команда успела провести только 1 матч на своем поле, в котором одержала сухую победу.

    Ювентус — Интер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Серии А «Ювентус» обыграл «Дженоа» со счетом 1:0, забив победный гол на 73-й минуте. Матчем ранее «старая синьора» одолела «Парму» (2:0).

    Стоит отметить, что «Ювентус» также выиграл 3 последних контрольных матча. Команда одолела «Аталанту» (2:1), «Ювентус U23» (2:0) и дортмундскую «Боруссию» (2:1).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: Кабаль, Консейсау, Милик, Миретти и Перин (у всех — травмы) и Камбьясо (красная карточка).

    Состояние команды: «Ювентус» удачно стартовал в нынешнем сезоне, команда даже еще не пропустила ни одного гола за 2 встречи. В предстоящем матче «старой синьоре» будет тяжело сохранить свои ворота в неприкосновенности.

    Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович сходу взял лидерство в свои руки. Этот форвард уже забил 2 гола в 2-х встречах Серии А, занимая второе место в списке лучших бомбардиров лиги.

    «Интер»

    Турнирное положение: Миланская команда располагается на 6-й позиции в таблице Серии А с 3 баллами в копилке после 2-х туров. «Интер» отстает от лидерства в чемпионате на 3 пункта.

    Напомним, что в прошлом сезоне команда упустила чемпионство, заняв 2-ю строчку в Серии А. «Интер» отстал от «Наполи» всего на 1 балл. В нынешнем сезоне команда попытается стать чемпионом.

    • Последние матчи: В прошлом туре Серии А «Интер» неожиданно уступил на своем поле «Удинезе» со счетом 1:2, пропустив решающий гол еще на 40-й минуте.

    До этого «Интер» разгромил «Торино» со счетом 5:0. В 1-м тайме команда забила 2 гола, а во втором отрезке отметилась тремя мячами.

    У «Интера» пустой список травмированных игроков.

    Состояние команды: «Интер» еще покажет высокий уровень футбола в нынешнем сезоне, поражение от «Удинезе» скорее было случайностью.

    В последних 5-и очных встречах «Интер» проиграл «Ювентусу» только 1 раз, а также по 2 раза выиграл и сыграл вничью. Получится ли у миланской команды снова набрать очки? На чужом поле это будет сделать гораздо труднее...

    Статистика для ставок

    • «Ювентус» не пропустил ни одного гола в последних 2-х матчах Серии А

    • В последнем туре чемпионата Италии «Интер» неожиданно проиграл «Удинезе» (1:2)

    • В последних 5-и очных встречах «Интер» проигрывал «Ювентусу» только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ювентуса» — 2.85, победа «Интера» — 2.85, ничья — за 3.05.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.65 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Интер» даст бой «старой синьоре» в Турине.

    Ставка: Ничья за 3.05.

    Прогноз: Игра получится результативной. Обе команды забьют хотя-бы по одному голу.

    Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 2.10.

